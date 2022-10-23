中共握有台獨詮釋權 民眾黨籲儘速建立兩岸對話管道

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
中共二十大選出新一屆中央委員會，「習家軍」大獲全勝，「堅決反對和遏制台獨」也首度寫入中共黨章。 圖／歐新社
中共二十大選出新一屆中央委員會，「習家軍」大獲全勝，「堅決反對和遏制台獨」也首度寫入中共黨章。 圖／歐新社

中共二十大閉幕會通過黨章修正案決議，涉台部分寫入「堅決反對和遏制台獨」，台灣民眾黨今聲明，此舉等同把「反台獨」從政策層面上升到綱領性、原則性層次。

民眾黨今聲明，中共宣示堅定不移貫徹「一個國家、兩種制度」，然而香港近兩年的情境，已經讓台灣民眾對一國兩制不抱期望，如果繼續施壓，必然拉高兩岸對立局勢。

民眾黨指出，當前最大的問題，在於中國大陸握有「台獨」詮釋權，無論台灣什麼政黨執政，任何政策主張只要不明確支持「九二共識、一國兩制」，對中國大陸而言都是各種形式的台獨。

民眾黨說，如果中共二十大對其國內而言，是象徵一個新時代的開始，那麼中國大陸也必須體認，兩岸關係乃至中美關係已經來到新的轉折，兩岸必須重新建立一個務實與互諒的新共識，才能和平共處。

民眾黨表示，今年8月美國眾議院議長裴洛西訪台之後，中國大陸先是大動作實彈軍演、商攻武嚇不斷，國防部近日也重新定義「第一擊」概念、研擬恢復一年期徵兵制、美台將攜手生產武器等消息，讓台灣民眾惴惴不安。

民眾黨認為，台灣必須做好軍備強化、提升全民國防意識，政府也要持續關注二十大後兩岸局勢變化，避免情勢誤判可能；重申「交流比交惡好、對話比對抗好」，呼籲儘速建立兩岸對話管道，同時積極爭取參與國際事務，增加與中國大陸和平共處的籌碼，唯有堅定信念、做好準備，才能妥善應對未來可能變局。

台灣民眾黨 中共二十大

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