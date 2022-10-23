中共政治局新委員年齡之最的兩位 台灣得警惕老的那個

中共廿屆一中全會23日上午選出24名中央政治局委員。新一屆中共中央領導層中，年紀最長的是現年72歲的中央軍事委員會副主席張又俠，最年輕的是即將滿58歲的中央書記處書記李干杰。其中，張又俠以72歲的高齡入局最值得台灣警惕。

大陸新一屆政治局委員共有四人出生於1964年，分別是：李書磊（中央書記處書記、中央宣傳部分管日常工作的副部長）1964年1月出生；陳吉寧（北京市委副書記、市長）1964年2月出生；張國清（遼寧省委書記）1964年8月出生；李干杰則是1964年11月出生。

其中，李干杰近幾年升遷速度令人側目。李干杰畢業於北京清華大學工程物理系核反應堆工程專業，過去長時間在大陸核能安全領域任職。

李干杰2008年3月出任大陸環境保護部副部長成為副部級官員，但直至2017年5月才升任環境保護部部長、黨組書記晉升為正部級官員。2021年9月，李干杰出任山東省委書記，一年多後就直接「入局」，升遷速度之快，被認為堪比新任政治局常委蔡奇。

至於張又俠以72歲高齡續任中共中央軍事委員會副主席，則值得台灣高度警惕。因為張又俠是為數不多有實戰經驗的共軍將領，曾經參與中越戰爭。

張又俠的父親張宗遜是中共「開國上將」之一，他18歲參軍，一路從戰士、班長幹起。1979年中越戰爭爆發，26歲的張又俠正擔任共軍第14軍40師118團連長，隨部隊駐守雲南，因此很快就奉命開赴前線，因帶兵成功突襲越軍被升為團長。

1984年，中越邊境烽煙再起，張又俠以第14軍40師119團團長身分投入「老山戰役」。據大陸媒體報導，張又俠率部順利奪下敵營陣地。面對越軍隨後展開的反擊，張又俠率團堅守，成功擊退越軍為期三天的反攻，並且讓越軍三天陣亡3,000餘人。屢建戰功讓張又俠在部隊一路晉升。