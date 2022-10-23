中共政治局新委員年齡之最的兩位 台灣得警惕老的那個

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聯合報／ 記者林則宏／即時報導
張又俠以72歲高齡「入局」並續任中共中央軍事委員會副主席值得台灣警惕。（取自人民日報網）
張又俠以72歲高齡「入局」並續任中共中央軍事委員會副主席值得台灣警惕。（取自人民日報網）

中共廿屆一中全會23日上午選出24名中央政治局委員。新一屆中共中央領導層中，年紀最長的是現年72歲的中央軍事委員會副主席張又俠，最年輕的是即將滿58歲的中央書記處書記李干杰。其中，張又俠以72歲的高齡入局最值得台灣警惕。

大陸新一屆政治局委員共有四人出生於1964年，分別是：李書磊（中央書記處書記、中央宣傳部分管日常工作的副部長）1964年1月出生；陳吉寧（北京市委副書記、市長）1964年2月出生；張國清（遼寧省委書記）1964年8月出生；李干杰則是1964年11月出生。

其中，李干杰近幾年升遷速度令人側目。李干杰畢業於北京清華大學工程物理系核反應堆工程專業，過去長時間在大陸核能安全領域任職。

李干杰2008年3月出任大陸環境保護部副部長成為副部級官員，但直至2017年5月才升任環境保護部部長、黨組書記晉升為正部級官員。2021年9月，李干杰出任山東省委書記，一年多後就直接「入局」，升遷速度之快，被認為堪比新任政治局常委蔡奇。

至於張又俠以72歲高齡續任中共中央軍事委員會副主席，則值得台灣高度警惕。因為張又俠是為數不多有實戰經驗的共軍將領，曾經參與中越戰爭

張又俠的父親張宗遜是中共「開國上將」之一，他18歲參軍，一路從戰士、班長幹起。1979年中越戰爭爆發，26歲的張又俠正擔任共軍第14軍40師118團連長，隨部隊駐守雲南，因此很快就奉命開赴前線，因帶兵成功突襲越軍被升為團長。

1984年，中越邊境烽煙再起，張又俠以第14軍40師119團團長身分投入「老山戰役」。據大陸媒體報導，張又俠率部順利奪下敵營陣地。面對越軍隨後展開的反擊，張又俠率團堅守，成功擊退越軍為期三天的反攻，並且讓越軍三天陣亡3,000餘人。屢建戰功讓張又俠在部隊一路晉升。

有分析稱，習近平將72歲的張又俠留任中央軍事委員會副主席，可能是為日後一旦用兵，身邊能有個有實戰經驗的老將協助他調兵遣將。

中共中央書記處書記李干杰是新一屆中共政治局委員中最年輕的一位。（取自中青網）
中共中央書記處書記李干杰是新一屆中共政治局委員中最年輕的一位。（取自中青網）

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