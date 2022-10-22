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陸將進行載人月球探測 建設國際月球科考基地

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
中國航太科技集團有限公司董事長吳燕生22日表示，大陸將進行載人月球探測、月球科考基地的建設等。(取自IT之家)
中國航太科技集團有限公司董事長吳燕生22日表示，大陸將進行載人月球探測、月球科考基地的建設等。(取自IT之家)

在今（22）日中共二十大「黨代表通道」記者會上，中國航太科技集團有限公司黨組書記、董事長吳燕生表示，大陸將進行載人月球探測、月球科考基地的建設、火星採樣返回，實施小行星探測等。「通過這些重大工程，讓中國人探索太空的腳步邁得更穩、更遠。」

吳燕生說，十八大以來的十年，大陸航太進行了 274 次發射，十九大以來的五年，進行了 192 次火箭發射，占長征系列火箭發射總數的 43.2％。

談到正在建設的中國空間站，吳燕生說，今年底將發射天舟 5 號貨運飛船和神舟 15 號載人飛船，實現 6 名太空人同時在空間站工作。

據IT之家報導，上個月來自大陸國家航天局的消息顯示，探月與航太工程中心主任劉繼忠表示，探月工程四期任務已獲大陸國家批復，目前進展順利。

探月工程四期包括嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號任務，這 3 個任務預計將在未來 10 年之內陸續實施。其中，嫦娥六號是嫦娥五號的備份，具備採樣返回的功能，它將前往月球背面執行任務。

劉繼忠並指，探月工程四期目前進展順利，嫦娥七號正在研製中，後續將對月球南極進行探測，還將建立國際月球科研站的基本型。

太空人 火箭 中共二十大

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