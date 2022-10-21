美控陸強迫遣返公民 陸外交部促美：勿做「避罪天堂」

針對美國指控中國大陸強迫遣返在美公民一事，大陸外交部21日強硬回擊，指出堅決反對美方的汙衊抹黑，敦促美方糾正錯誤、積極配合中國大陸追逃追贓工作。

大陸外交部發言人汪文斌21日記者會上指出，打擊違法犯罪、開展國際追逃追贓是維護和促進法治的正義事業，得到國際社會的廣泛認同。「中國執法機關嚴格根據國際法開展對外執法合作，充分尊重外國法律和司法主權，依法保障犯罪嫌疑人合法權益，有關行動無可非議」。

汪文斌強調，美方無視基本事實，對中方追逃追贓工作進行汙衊抹黑，我們對此堅決反對。他指出，美國是中國大陸外逃腐敗和經濟犯罪嫌疑人最集中的國家，但近年來，美方一直消極對待中方提出的追逃等合作要求，違背了「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約」和「聯合國反腐敗公約」精神，也背離美方在國際場合所做的公開承諾。

汪文斌公開敦促美方「糾正錯誤，積極配合中方追逃追贓工作，切實履行國際義務和承諾，不要做犯罪分子的『避罪天堂』」。

此前，路透報導，美國近日對7名中國大陸人士提出刑事起訴，指控他們參與「獵狐行動」，對1名美國居民和他的家人進行監視和騷擾，替中共政府脅迫這名居民返回中國大陸。

美國聯邦調查局（FBI）紐約分局助理局長德斯克（Michael J. Driscoll）表示：「此案受害者試圖逃離威權政府，離開原本的生活和家庭，以在這裡尋求更好的生活。這個政府派特務來到美國，以騷擾、威脅及強迫方式逼他們回到中華人民共和國」。

遭到指控的7位人士，分別是安全忠（Quanzhong An，音譯）、他34歲的女兒安光陽（Guangyang An，音譯）；彭天（Tian Peng，音譯）、陳成華（Chenghua Chen，音譯）、明春德（Chunde Ming，音譯）、侯學新（Xuexin Hou，音譯）和袁偉東（Weidong Yuan，音譯），最後五位人在中國大陸，前兩位遭指控奉中共省級紀委之命行事。