世界第1個…中國電磁橇運行 時速1030公里

中國再度運行世界首個科學成果。據央視報導，中國階段性建成並成功運行世界首個電磁驅動地面超高速試驗設施 「電磁橇」。據了解，它可以將噸級及以上物體最高加速到每小時1030公里的速度。該項目創造大質量超高速電磁推進技術的世界最高速度紀錄。一般音速為每小時運行1224公里，而「電磁橇」的推進速度已接近音速。

2022-10-21 16:07