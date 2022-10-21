陳同佳出獄三年 港媒：仍居深山、自首意願不變

曾於2018年2月在台灣台北市大同區犯下潘曉穎命案的港人陳同佳，自從「洗黑錢」服刑出獄後迄今已3周年，港媒指出，他居住於深山，自首意願不變，但目前這種情況對他最煎熬。

港媒星島日報21日報導，陳同佳2019年10月因洗黑錢案出獄後，至今3年仍未赴台灣自首，據悉其2021年中離開警方提供的安全屋後，一直居於偏遠地區的深山，等候成行。

立法會議員管浩鳴牧師指出，近期曾與陳同佳通話，他表現平靜，並稱自首意願沒變，但目前這種生活對他最煎熬。管浩鳴形容，「坐監起碼都叫有目標，有坐完的一日，現在連去承擔罪責的機會都無」，對陳同佳來說非常煎熬。管浩鳴說，會跟港府持續溝通，循不同途徑跟進。

報導稱，陳同佳2019年10月23日出獄時，公開向死者潘曉穎家人鞠躬道歉，承諾會赴台自首，惟一直未能成行，潘母多次要求陳盡快兌現承諾。香港、台灣政府亦多次就事件隔空駁火，互批政治操弄。

據了解，根據香港法律規定，陳同佳無法就該命案在香港受審，僅能針對其返港後盜領潘曉穎卡費進行司法制裁，而香港跟台灣並沒有簽署引渡條約，港府多次指出陳同佳來台問題卡在台灣不發簽證，但陸委會2021年曾強調，不可能同意殺人犯以「自由行」的方式自行搭機來台，堅持台港必須協商司法互助模式。