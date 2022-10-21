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新疆財政支出逾70%用於民生 5年多未發生暴力恐怖案件

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
廿大新聞中心20日晚間舉行的集體採訪，由馬來西亞國家通訊社記者提問新疆問題。（取自《人民網》）
廿大新聞中心20日晚間舉行的集體採訪，由馬來西亞國家通訊社記者提問新疆問題。（取自《人民網》）

新疆維吾爾自治區黨委副書記、宣傳部部長張春林表示，自中共十八大以來，新疆堅持以人民為中心的發展思想，財政支出的70%以上用於保障和改善民生，「用實實在在的努力不斷增進民生福祉」。新疆迄今已有五年多沒有發生暴力恐怖案件，社會實現了「由亂到治」的歷史性轉變。

在廿大新聞中心20日晚間舉行的集體採訪，安排由馬來西亞國家通訊社記者向張春林提問：「如何評價在中國共產黨領導下新疆各族人民生活的美好前景？」

對此，張春林說，中共十八大以來，「新疆完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，在以習近平同志為核心的黨中央親切關懷和堅強領導下，我們新疆堅持以人民為中心的發展思想，把發展的成果進一步落實到惠及民生、改善民生、增進團結上」。

他指出，新疆財政支出的70%以上用於保障和改善民生，持續推進就業、教育、醫療、社會保障等民生工程建設。

張春林表示，新疆千方百計擴大就業，新建村辦工廠、產業園區，推動「有就業能力、有就業願望」的城鄉居民全部實現就業。2012年以來，新疆城鎮居民和農村居民的可支配收入年均增速分別達到7.9%、9.5%。

與此同時，新疆優先促進教育事業的發展，過去十年興建了6,353個幼兒園，真正做到了農村幼兒園「應建盡建」、學前兒童「應入盡入」，實現農孩子「在家門口上好學」的夢想。

張春林稱，2012年以來，新疆累計實施城鎮保障性安居工程238.53萬套，建成農村安居工程236.98萬戶，1,000多萬群眾「喜遷新居」。

新疆並強力推動供電、供水等基礎設施建設。新疆8,902個行政村全部接通了大電網；新疆所有行政村通了自來水，結束南疆地區千年喝「苦鹹水」的歷史。新疆所有的行政村也都通了瀝青路、水泥路。

張春林強調，新疆已經有五年多沒有發生暴力恐怖案件，社會實現了「由亂到治」的歷史性轉變。據統計，新疆公眾的安全感由2012年的87.58%上升到2021年的99.14%。

他形容，目前的新疆：「社會穩定，民族團結，宗教和諧，經濟發展，人民安居樂業，呈現出欣欣向榮的景象」。

新疆維吾爾自治區黨委副書記、宣傳部部長張春林。記者林則宏／攝影
新疆維吾爾自治區黨委副書記、宣傳部部長張春林。記者林則宏／攝影

新疆 馬來西亞 幼兒園

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