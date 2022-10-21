陸官方智庫學者：中國具有重新定義「現代化」能力

中共總書記習近平在二十大報告中大力提到「中國式現代化」，但對其意涵，除了「堅持共產黨領導」外，並沒有太多具體的描述。對此，大陸官方智庫研究員丁一凡強調，中國具有重新定義「現代化」的能力。

習近平在二十大報告中提到，要以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。他並表示，中國式現代化本質要求是「堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義，實現高品質發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態」。

怎麼理解習所謂的「中國式現代化」？陸媒觀察者網21日刊出對大陸官方智庫、國務院發展研究中心世界發展研究所研究員丁一凡的專訪。丁一凡認為，一些西方國家認為「現代化」等同於「西方化」，後來美國甚至提出「現代化」就是「美國化」，歐洲也在向「美國化」傾斜。但他批評，美國的發達是靠掠奪和剝削推進的。

丁一凡指出，中國社會在過去的發展中，也曾認同美國提出的現代化方案，然而現在這種認知發生了巨大變化，「等到中國自己發展起來以後，我們發現，原來不依附於美國及其意識形態同樣可以發展起來，而且我們自主發展起來以後具有更多的文化自信了」。他強調，「如果說現代化包含著技術進步、社會調整、適應新的生活形式和發展形勢，我認為中國具有重新定義現代化的能力」。

至於「中國式現代化」的特點，丁一凡認為從價值觀來看，並非只有個人主義才能推動現代化，「極端個人主義是美國式現代化的核心價值觀，中國夢、中華民族偉大復興、中華民族的崛起中包含著集體主義的思想，這和個人主義是完全不同的」。