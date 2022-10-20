調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至大陸大學

美國幾個著名大學調查顯示，有至少1400名駐美華人科學家去年離開所任職的美國大學，轉投中國大專學府。

香港《南華早報》20日報導，亞裔美國人學者論壇刊發美國哈佛大學、普林斯頓大學和麻省理工學院聯合提交的調查報告，列出上述訊息。

這一高數字，說明美國政府為遏制有中國血統科學家的研究和學術活動所推出的政策，引發了「冷卻效應」，意味著將對美國研究造成影響。

普林斯頓大學社會學系教授謝宇17日在視訊講座呈現上述報告時說：「我們在這方面看到上升趨勢」，並稱美國流失不少人才到中國大陸已有好一段時間，尤其在「中國行動計劃」（China Initiative）實施後。

中國行動計劃由美國前總統川普政府在2018年推出，由美國司法部國家安全司負責實施，並表示該計劃旨在全面消除中華人民共和國間諜、防止美國科技和知識產權被中國盜竊。

上述報告提出，雖然美國現任總統拜登政府因為擔心種族和文化歧視引發恐懼，今年正式終結該計劃，但仍對有中國血統的科學家持續構成影響。

謝宇與上述三所美國大學的四名作者在總結報告時說：「我們的調查顯示，美國有中國血統的科學家在開展例行研究和學術活動時，普遍感受到恐懼。如果無法緩解這份恐懼，美國將面對未能充分利用科研人才的顯著風險，同時也將向中國和其他國家流失科研人才。」

上述報告所收集的數據顯示，根據他們的姓氏來確認，有1415名有中國血統的科學家已變更他們的任職單位。這些變化根據科學家在學術期刊列出的地址確認。他們涉足工程、電腦科學、數學、物理科學和生命科學等領域。這一數字較去年增加21.7%，比2011年數字多出逾一倍。