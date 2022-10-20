支持習近平「兩個確立」 共軍參謀長：做好隨時能戰準備

中共二十大仍在進行當中，而在分組討論期間，軍事高層已經紛紛表態支持針對中共總書記習近平的「兩個確立」，其中，共軍聯合參謀部參謀長李作成還提到，「一切從實戰出發，做好隨時能戰準備」，相關強硬表態也可見於其他軍委委員的談話中。

共軍軍媒「解放軍報」20日頭版刊出魏鳳和、李作成、苗華、張升民4位中央軍委委員在二十大軍方代表團小組討論的談話。

身兼大陸防長的魏鳳和指出，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，貫徹軍委主席負責制，堅決聽從中共黨中央、中央軍委和習主席指揮。魏鳳和強調，「前進道路上充滿各種艱難險阻甚至驚濤駭浪，面對複雜嚴峻的國家安全形勢，要深入貫徹習近平強軍思想，提高人民軍隊打贏能力，發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，保持高度警惕、時刻準備打仗，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益」。

聯合參謀部參謀長李作成則指出，短短十年，創造出這樣偉大的事業，最根本的就在於「兩個確立」，「這是我們應對一切風險挑戰、戰勝一切艱難險阻的最大底氣、最大保證」。他並強調，面對紛繁複雜、急劇變化的局勢，胸懷「國之大者」，看清大局大勢，增強戰略預見。「要破除平時觀念，一切從實戰出發，以戰爭思維研戰謀戰、練兵備戰、應變應戰，做好隨時能戰準備」。

中央軍委政治工作部主任苗華則提到，要把學習宣傳貫徹中共二十大精神作為首要政治任務，聚焦深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，持續深入用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，全面加強軍隊黨的建設，全面深入貫徹軍委主席負責制。「要強化戰略清醒、戰爭憂患，緊實推進軍事鬥爭準備，有效應對各種風險挑戰」。

此外，中央軍委紀委書記張升民表示，軍隊紀檢監察工作要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，把對「兩個確立」決定性意義的深刻感悟轉化為做到「兩個維護」、貫徹軍委主席負責制的高度自覺，保持永遠在路上的清醒堅定，堅決貫徹黨的自我革命戰略部署，持續推進政治整訓。

此前據新華社報導，中共中央軍委兩位副主席許其亮與張又俠16日下午參加小組討論時，也都強調「兩個確立」的重要性，許其亮並提到要「確保如期實現」建軍一百年奮鬥目標；張又俠指出，要「奮力實現」建軍一百年奮鬥目標。