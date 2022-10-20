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大陸新款無人戰機空中曝光13秒 疑為先進隱形無人機

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
「星影」無人機模型。（百度）
「星影」無人機模型。（百度）

大陸多家軍事網站近來瘋傳一段僅13秒的無人戰機空中飛行視頻，美國著名軍事網站「動力」（The Drive）分析認為，雖然影片有許多細節看不清楚，但其很可能是一款中國先進的隱形無人戰機首次曝光。

星島網報導，這段視頻顯示是一架飛行器在空中靈巧飛行，其外形看起來相信是一款具隱形功能的無人機。軍事網站「動力」對這段在大陸互聯網熱傳的視頻分析報導稱，其可能是「星影」無人機。

「星影」是由中科院工程熱物理研究所、西工大聯合在成都設立的朗星無人機系統有限公司所研製，最初是在2018年以模型的方式在新加坡航展中亮相。據稱，「星影」最大起飛重量約4噸、長約7公尺、翼展約15公尺，載彈量400公斤、續航時間為10-12小時，升限為5萬英尺（15240萬公尺），靠兩具TWS-800渦扇發動機驅動，具備隱形特性。

報導稱，也有軍事愛好者認為其是「彩虹-7」無人機。它是由中國航天科技集團（CASC）11所研製。它的全尺寸模型曾在2018年珠海航展中亮相，引發各方關注。「彩虹-7」無人機機長10公尺、翼展22公尺、最大起飛重量13000公斤、巡航高度爲10000—13000公尺，巡航速度0.5—0.6馬赫，最大飛行速度則為0. 75馬赫。

也有軍事愛好者則懷疑其是中國航空工業集團（AVIC）研發的CS-550T無人機。它的翼展只有18英尺（約5公尺），設罝有電子干擾和紅外線裝置，任務酬載量超過100磅（約45公斤）。據說CS-550T是要用來模擬各式戰機，以支援解放軍日益精進的武器測試和戰鬥訓練。

CS-550T無人機模型。（百度）
CS-550T無人機模型。（百度）
「彩虹-7」無人機模型。（百度）
「彩虹-7」無人機模型。（百度）

戰機 解放軍

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