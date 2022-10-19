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「國統綱領」是否需要恢復？馬英九：時機已過

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
前總統馬英九19日晚間出席活動時強調，兩岸要統一，第一必須採取和平方式，第二必須透過民主程序。記者廖士鋒╱攝影
前總統馬英九19日晚間出席活動時強調，兩岸要統一，第一必須採取和平方式，第二必須透過民主程序。記者廖士鋒╱攝影

兩岸局勢近期呈現持續緊張，中共二十大後兩岸關係發展也備受關注，對於若國民黨再執政是否可能恢復「國統綱領」的執行，前總統馬英九認為，其時機已經過了，現在《憲法增修條文》已經是處理兩岸關係最主要的根據，若把「國統綱領」重提，「可能有點跟時代脫節」。

由馬英九基金會主辦的「中共二十大與台灣：兩岸關係的現在與未來」座談，19日晚間在台北舉行，馬英九致詞時指出，最近兩岸關係惡化，使得大家對於未來會不會打仗有蠻多憂慮。他稱，要備戰，但更應該「避戰」，藉由「謀和」、透過談判取得和平。他也再度批評蔡英文總統「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、以及國慶期間「Taiwan National Day」的作法。

馬英九強調，《憲法》架構下兩岸是一國兩區，《兩岸人民關係條例》規定台灣地區是指台澎金馬、大陸地區是台澎金馬以外的中華民國領土，大陸跟台灣都是中華民國領土；大陸在1982年憲法也規定台灣是不可分割領土。「我們把對方看作是我們一部分，對方也把我們看作是他們一部分，怎麼可能互不隸屬？」

期間馬英九面對觀眾提問，是否國民黨若再次執政可能恢復「國家統一綱領」時，提到它的時機可能已經過了。馬英九解釋，這是在修憲之前的文件，但《憲法增修條文》，係為因應國家統一需要而修正憲法，「換句話說，現在《憲法增修條文》跟《兩岸關係條例》已經是我們當前處理兩岸問題最主要的根據」。

對於統一問題，馬英九再度強調，兩岸要統一，第一必須採取和平方式。第二必須透過民主程序，「大陸搞不搞公投我們不知道，台灣一定要公投」，要有民主的過程。「和平的方式跟民主的過程兩個都一定要有，這樣的統一才會被台灣人民接受」。

馬英九 中共二十大

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