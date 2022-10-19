快訊

股價跌勢未止…台積電只會更強？謝金河曝有大老闆準備全押

減稅失敗的逼宮危機：特拉斯會成為英國史上最短命首相嗎？

高端接種者今起可補打他廠疫苗 基礎劑間隔28天、追加劑需隔84天

李家超：5年建3萬個簡約公屋 輪候時間減至4年半

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港特區行政長官李家超。香港中通社
香港特區行政長官李家超。香港中通社

香港行政長官李家超19日在立法會公布任內首份「施政報告」，提出5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，期望4年內將整體公屋輪候時間，由6年減至4年半。

香港無線新聞報導，公屋輪候時間越來越長，最新要等6年。李家超提出「簡約公屋」新概念，所謂「簡約」是指用標準簡約設計，以「組裝合成」方式快速興建的單位，目標5年內興建3萬個，有傳統公屋的基本設施。

有消息指出，「簡約公屋」租金定於現有公屋水平的9折，輪候公屋滿3年的人可申請入住，家庭優先，期間會繼續輪候傳統公屋。

公營房屋未來5年的總建屋量預計會較上一個5年期增加約五成，達15萬8000個。若連同「簡約公屋」一起計算，整體公屋輪候時間4年內由6年降至4年半。

至於現有的過渡性房屋會繼續興建，達到目標約2萬個。「簡約公屋」跟過渡性房屋有何分別呢，「簡約公屋」由政府興建，面積較過渡性房屋大一些，居民至少可住5年，直至上樓或完約交還，未決定由非牟利機構或政府營運。

李家超在「施政報告」交代他之前早出的「公屋提前上樓」計劃細節，即附近基建設施未完成，居民仍可選擇先上樓，預計未來5年，有約1.2萬個單位可提早約3至18個月上樓，據了解分別位於屯門、元朗、粉嶺、上水、青衣及葵涌六條屋邨。

李家超說：「解決住的問題是本屆政府施政的重中之重，打破房屋短缺的長期困局，目標是在住的問題上，讓市民看到希望，早些上樓、住得大一些。」

要住大一些，報告提出2026/27年度起落成的資助出售房屋，單位面積不可少於26平方公尺；新落成公屋，中至大單位也採用差不多水平。

李家超 香港 立法會

延伸閱讀

港府將成立特首政策組 協助制訂政策

港特首李家超上任百日 被評：無風無浪 未燃希望

港媒：港府將派發50萬張免費機票吸引全球旅客到港一遊

港人有望上太空…特首李家超：國慶大禮 具歷史意義

相關新聞

鄧小平前翻譯：若習任內解決台灣問題將成中國歷史偉人

現任蘇州大學講座教授、全球化智庫副主任高志凱接受香港明報訪問時指出，中共總書記習近平若任內解決台灣問題，將成為中國歷史上...

英國防部：中國招募英飛行員培訓解放軍

英國國防部週二（10月18日）表示，該部已發布了一份情報警報，警告退役及現役軍事飛行員不要接受中國的招募計畫，因為該計畫旨在培訓解放軍。英國武裝部隊大臣哈佩（James Heappey）表示，當局欲將飛行員繼續從事這類訓練活動定為「違法行為」。

布林肯：習近平第3任料更激進 美仍願尋求合作

美國國務卿布林肯17日表示，中國國家主席習近平正帶領中國朝更「激進」的方向邁進，但在習近平為歷史性的第三任期做準備之際，...

美中經濟加速脫鉤 李顯龍憂慮

澳洲總理艾班尼斯與新加坡總理李顯龍18日在澳洲坎培拉舉行年度會議，會後聯合聲明強調印太區域和平穩定的重要，關切恐破壞區域...

曼城風波港人自危 專家：遠超戰狼外交的跨境綁架

香港示威者在中國駐曼徹斯特總領事館遭到襲擊，引發英國國內與國際社會高度關注。海外港人社群與關注香港議題的學者紛紛對此事表達擔憂。目前任教於美國紐約市立大學亨特學院的中國法律學者滕彪告訴德國之聲，雖然示威者傷勢並非特別嚴重，但事件本身「非常是嚴重」。

「中國式現代化」規模巨大 習近平：最難也最偉大

中共總書記習近平17日參加中共20大廣西代表團討論，官媒昨披露現場細節。習近平憶及自己在福建工作的往事，並說「我和大家一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。