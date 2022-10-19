李家超：5年建3萬個簡約公屋 輪候時間減至4年半
香港行政長官李家超19日在立法會公布任內首份「施政報告」，提出5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，期望4年內將整體公屋輪候時間，由6年減至4年半。
香港無線新聞報導，公屋輪候時間越來越長，最新要等6年。李家超提出「簡約公屋」新概念，所謂「簡約」是指用標準簡約設計，以「組裝合成」方式快速興建的單位，目標5年內興建3萬個，有傳統公屋的基本設施。
有消息指出，「簡約公屋」租金定於現有公屋水平的9折，輪候公屋滿3年的人可申請入住，家庭優先，期間會繼續輪候傳統公屋。
公營房屋未來5年的總建屋量預計會較上一個5年期增加約五成，達15萬8000個。若連同「簡約公屋」一起計算，整體公屋輪候時間4年內由6年降至4年半。
至於現有的過渡性房屋會繼續興建，達到目標約2萬個。「簡約公屋」跟過渡性房屋有何分別呢，「簡約公屋」由政府興建，面積較過渡性房屋大一些，居民至少可住5年，直至上樓或完約交還，未決定由非牟利機構或政府營運。
李家超在「施政報告」交代他之前早出的「公屋提前上樓」計劃細節，即附近基建設施未完成，居民仍可選擇先上樓，預計未來5年，有約1.2萬個單位可提早約3至18個月上樓，據了解分別位於屯門、元朗、粉嶺、上水、青衣及葵涌六條屋邨。
李家超說：「解決住的問題是本屆政府施政的重中之重，打破房屋短缺的長期困局，目標是在住的問題上，讓市民看到希望，早些上樓、住得大一些。」
要住大一些，報告提出2026/27年度起落成的資助出售房屋，單位面積不可少於26平方公尺；新落成公屋，中至大單位也採用差不多水平。
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