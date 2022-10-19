曼城風波港人自危 專家：遠超戰狼外交的跨境綁架

香港示威者在中國駐曼徹斯特總領事館遭到襲擊，引發英國國內與國際社會高度關注。海外港人社群與關注香港議題的學者紛紛對此事表達擔憂。目前任教於美國紐約市立大學亨特學院的中國法律學者滕彪告訴德國之聲，雖然示威者傷勢並非特別嚴重，但事件本身「非常是嚴重」。

根據現場影片，示威港人被拖入中國領事館範圍內，遭到圍毆。滕彪說：「在英國土地上，把一個公民從使館外拉到使館內，這是從英國領土綁架一個公民到中國領土，因為依照國際法，使館內便是屬於該國家的領土。他們還在光天化日下進行毆打，這是非常嚴重的。」

「戰狼外交」與「跨境綁架」

針對曼徹斯特攻擊事件引發的軒然大波，中國外交部週二（10月18日）在例行記者會上表示，該事件是「擾亂分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危害中國外交場所的安全」，「任何國家的外交機構都有權採取必要措施來維護其場所的和平與尊嚴」。

滕彪認為，中國外交部的發言是典型「戰狼外交」的展現，「完全是顛倒黑白、強詞奪理。」他向德國之聲表示：「戰狼外交一般就是這些外交官員各種強硬的叫囂，以及一些威脅或一些粗暴的行為。但在曼徹斯特發生的事，已遠遠超越戰狼外交，它可被看作是一種跨境綁架。」

滕彪認為，英國是自由的法治國度，尚且會發生這種事，曼城攻擊事件恐會令海外港人更擔心自己的人身安全。

目前流亡澳洲的前香港民主派議員許智峰向德國之聲表示，他對整起事件感到震驚，他參與過無數次在中國駐外使館周圍的抗議，但從未目睹過類似事件。他說：「通常他們根本不會出現，但這次他們突然現身，還破壞東西、把示威者推倒在地，甚至毆打他們。我從來沒有見過這樣的事情，我無法想像任何行為會到如此野蠻的地步。」

給海外港人與民主國家的警訊

許智峰說，這起事件向海外港人發出了一個警訊，即海外港人應該意識到，未來這種事情可能隨時發生。許智峰也認為，外國政府應該藉此事件了解到，中國的「野蠻行為」不僅會發生在國際政治的範疇，也會發生在他們國內。他說：「他們必須明白，這些非法的事件可能繼續在各地發生。我不認為這是個一次性事件，因為中國的態度一直都很傲慢，他們認為自己有權這麼做，所以他們會繼續做類似的事件。」

事實上，曼徹斯特襲擊事件並非海外港人首次受到支持中國政府立場的個人襲擊。許智峰今年8月在澳大利亞悉尼曾被當地港人潑水襲擊跟言語恐嚇。他告訴德國之聲，並非所有襲擊事件都是由中國政府事先策劃。他說，有些襲擊事件看起來更像是單一人士受到大外宣影響，或是特定人士遵循中國「戰狼外交」在行事。

許智峰說：「他們認為當中國受到批評時，他們有權行使權利。我認為攻擊我的那個人更像是受到北京的狼性外交的影響，但這也讓襲擊事件變得更危險，因為這代表北京的支持者可能在各地做出類似的事，襲擊事件也可能繼續發生。我認為民主國家應該意識到這點。」

英國警方已針對曼城事件展開調查，英國政府也召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求北京尊重英國法律，並給出合理解釋。

滕彪補充道，雖然英國政府的回應還算即時，但若外國政府無法透過此事明白類似事件的嚴重性，便無法從根本解決問題。他告訴德國之聲：「根本問題是中國政府蔑視國際法律準則，蔑視所在國最基本的法治與人權，把專制的作法與侵犯人權的暴力行徑輸出到其他國家。若英國與其他自由國家不認識到這個事情的嚴重性的話，這種事情還會反覆發生。」

除了召見中國駐英外交官，英國國會外交事務委員會主席卡恩斯（Alicia Kearns）週二指控，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原參與了該起事件。英國國會議員阿夫扎爾‧汗（Afzal Khan）則質詢，鄭曦原身為總領事具「外交豁免權」，因此不能被起訴，但英國外交部是否願意即刻採取行動、宣佈鄭曦原為「不受歡迎人物」。外交部官員表示在司法程序結果未明朗前，英國政府不宜先發行動。

海外港人如何應對？

面對襲擊事件可能隨時發生的風險，滕彪與許智峰認為，海外港人社群要更注意自身安全，在參與示威行動時提高警覺。許智峰說：「或許他們在中國大使館周圍抗議時，應該避免距離大門太近，並做好可能被騷擾或襲擊的準備。我不認為示威者應該與他們進行肉身對抗，這並非明智之舉。若我們向世界表明香港人是和平的，對方是野蠻的，我相信國際輿論自然會站在我們這邊。」

滕彪則說，如今即便到了自由國家，港人也得注意自身安全。他告訴德國之聲：「包含中國的異議人士、藏人、維吾爾人或港人在內反對中國專制的團體或個人一直受到各種方式的騷擾、威脅、甚至是政治株連。他們的人身安全一直是個問題，我希望國際社會能藉由這些不斷累積的案件，認知到這些事件與趨勢的嚴重程度。」

許智峰強調，他不認為海外港人該為此事件暫停發起與自由民主相關的示威行動。他表示：「我認為我們應該繼續以高調的方式示威，並向民主國家的政府施加更大的壓力，讓他們知道類似的行為是不能容忍的。相反地，這些行為應該被起訴，施暴者應該被遣返回國。」

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