李家超：推進23條立法準備 立法規管線上線下眾籌

香港特首李家超19日表示，為準確落實香港國安法的立法原意，政府會進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，包括推進「基本法」第23條立法準備工作、立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等。

香港電台報導，李家超在施政報告中提到，會將由政務司司長領導的「基本法推廣督導委員會」，改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」，要反映政府對推廣「憲法」工作的重視和決心。

李家超指出，會繼續堅定不移維護特區的憲制秩序，維護「憲法」確立的國家根本制度，而做法是要進一步推展「憲法」、「基本法」和「香港國安法」的宣傳教育。

李家超提到，政府也將於本立法年度提交「區旗及區徽條例」的修訂草案，與「國旗及國徽條例」和「國歌條例」適度地保持一致。

李家超還宣布，成立全新的「香港投資管理有限公司」，將未來基金中的「香港增長組合」、大灣區投資基金等，歸一收納，主導投資策略產業。

並且成立「特首政策組」，政府策略研究及倡議，大局觀及國際觀，深入研究國地政策發展及外國的形勢，協助制定前瞻政策。

香港明報報導，李家超18日出席行會前展示「施政報告」封面，並透露設「政策措施」篇章，讓外界跟進「施政報告」其他領域的一系列政策措施。

由於是李家超首份「施政報告」，報告闡述未來5年工作重點，故內容會較多，預計李在立法會宣讀近2.5小時，重點包括人才、房屋土地等範疇，主打經濟民生政策，較少觸及政治。