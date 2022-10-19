快訊

好市多聯名卡傳換銀行 會員權益、多利金該怎麼辦？

男大生被控偷耳機含冤而死？他指相關報導存在這些問題

好市多「699海鮮組合」挨批回收食物 內行人：國外很常見

李家超：推進23條立法準備 立法規管線上線下眾籌

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港特首李家超19日表示，為準確落實香港國安法的立法原意，政府會進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，包括推進「基本法」第23條立法準備工作、立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等。香港電台
香港特首李家超19日表示，為準確落實香港國安法的立法原意，政府會進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，包括推進「基本法」第23條立法準備工作、立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等。香港電台

香港特首李家超19日表示，為準確落實香港國安法的立法原意，政府會進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，包括推進「基本法」第23條立法準備工作、立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等。

香港電台報導，李家超在施政報告中提到，會將由政務司司長領導的「基本法推廣督導委員會」，改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」，要反映政府對推廣「憲法」工作的重視和決心。

李家超指出，會繼續堅定不移維護特區的憲制秩序，維護「憲法」確立的國家根本制度，而做法是要進一步推展「憲法」、「基本法」和「香港國安法」的宣傳教育。

李家超提到，政府也將於本立法年度提交「區旗及區徽條例」的修訂草案，與「國旗及國徽條例」和「國歌條例」適度地保持一致。

李家超還宣布，成立全新的「香港投資管理有限公司」，將未來基金中的「香港增長組合」、大灣區投資基金等，歸一收納，主導投資策略產業。

並且成立「特首政策組」，政府策略研究及倡議，大局觀及國際觀，深入研究國地政策發展及外國的形勢，協助制定前瞻政策。

香港明報報導，李家超18日出席行會前展示「施政報告」封面，並透露設「政策措施」篇章，讓外界跟進「施政報告」其他領域的一系列政策措施。

由於是李家超首份「施政報告」，報告闡述未來5年工作重點，故內容會較多，預計李在立法會宣讀近2.5小時，重點包括人才、房屋土地等範疇，主打經濟民生政策，較少觸及政治。

香港特首 李家超 國安法

延伸閱讀

港特首李家超上任百日 被評：無風無浪 未燃希望

港媒：港府將派發50萬張免費機票吸引全球旅客到港一遊

港人有望上太空…特首李家超：國慶大禮 具歷史意義

中國首次在港澳選拔太空人 李家超稱有歷史意義

相關新聞

鄧小平前翻譯：若習任內解決台灣問題將成中國歷史偉人

現任蘇州大學講座教授、全球化智庫副主任高志凱接受香港明報訪問時指出，中共總書記習近平若任內解決台灣問題，將成為中國歷史上...

李家超：推進23條立法準備 立法規管線上線下眾籌

香港特首李家超19日表示，為準確落實香港國安法的立法原意，政府會進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，包括推進...

十年犧牲3,799人 陸公安部：中國是最安全國家之一

中共二十大新聞中心19日舉行記者招待會，大陸公安部副部長、國家移民管理局局長許甘露表示，十年來，全中國大陸有3,799名...

北京稱港人非法進入領館 英召見中國臨時代辦

英國外交部官員週二（10月18日）晚間證實，已經針對先前一名香港抗議人士在中國駐曼徹斯特領事館遭攻擊一事，召見中國駐英臨時代辦楊曉光。英方要求中方尊重英國法律，並對此事提出合理解釋。

陸倡文化自信 媽祖登場

中共廿大新聞中心昨晚舉行採訪活動，對於中共總書記習近平在廿大報告提出推進文化自信，福建省代表團發言人張彥說，福建省將把朱...

陸「超高年薪」招募英退役空軍 訓練解放軍應對台海衝突

英國於當地時間周二（18日）發出罕見的「威脅警報」，指中國解放軍以豐厚的年薪，試圖招募退役的英國空軍機師，估計至少有30名英國空軍被招募。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。