北京稱港人非法進入領館 英召見中國臨時代辦

英國外交部官員週二（10月18日）晚間證實，已經針對先前一名香港抗議人士在中國駐曼徹斯特領事館遭攻擊一事，召見中國駐英臨時代辦楊曉光。英方要求中方尊重英國法律，並對此事提出合理解釋。

英國外交部負責美洲和海外領地事務的副大臣級官員諾曼（Jesse Norman）週二告訴英國國會：「外交大臣已要求召見中國駐倫敦大使館臨時代辦，以表達…對這起事件的深切關注，並要求對（中國駐曼徹斯特）總領事館工作人員的行為作出解釋。」

根據英國外交部，楊曉光與英國外交部東北亞與中國事務司司長卓丹廉（Dan Chugg）會見。英方告訴他，所有外交官和領事館工作人員都必須遵守英國的法律。

楊曉光是中國駐英位階第二高的外交官。中國駐英大使鄭澤光目前不在英國，因此受召見的為楊曉光。

英國外交部表示，非常關注該事件「明顯的暴力場面」。負責主管亞洲事務的英國外交部副大臣戈德史密斯（Zac Goldsmith）說：「我們向中國當局表明了我們的觀點：必須尊重英國和平抗議的權利」。

中方指控港人「非法進入」

對此，中國外交部發言人汪文斌週二（10月18日）在例行記者會評論。他指，「擾亂分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危害中國外交場所的安全」，「任何國家的外交機構都有權採取必要措施來維護其場所的和平與尊嚴」。

美聯社報導，在週二行政會議前的例行記者會上，香港特區行政長官李家超表示，他不了解此案的全部細節，但相信英國政府會根據《維也納領事關係公約》和英國法律處理此事件。

外交豁免權

綜合媒體報導，新上任的英國國會外交事務委員會主席卡恩斯（Alicia Kearns）週二指控，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原參與了該起事件。卡恩斯在英國國會提出緊急質詢，要求英國外交部說明現況，並指控鄭曦原在該和平抗議現場撕毀了示威者海報。

代為答詢的英國外交部官員諾曼指出，英國堅持法治，調查事發實際情形，以及判定是否有足以構成起訴事由的的犯罪事實，應交由檢警獨立進行。英國外交部將視情況發展採取必要行動。

台灣中央社報導，按國際慣例，各國使館、領事館區域需經館方許可才能進入，且外交人員具「外交豁免權」。不過，使館、領事館區域內發生的刑事案件仍受英國法律規範。

對此，選區在曼徹斯特的英國工黨籍國會議員阿夫扎爾·汗（Afzal Khan）詢問，身為總領事，鄭曦原具「外交豁免權」，因此不能被起訴，但英國外交部是否願意即刻採取行動、宣布鄭曦原為「不受歡迎人物」。

諾曼回應，在司法程序結果未明朗前，英國政府不宜先發行動。他重申，一旦全盤掌握相關事實並知悉檢方裁決，英國政府就會採取行動。

英國警方調查中

大曼徹斯特地區警方已針對曼城暴力事件展開調查。該事件發生於上週日（10月16日）中共二十大召開首日，一群在英港人在英國駐曼徹斯特領事館外發起反對中國國家主席習近平的示威活動，結果發生肢體衝突。

路透社報導，這場抗議活動涉及30至40人，現場影片顯示，事件是在幾名男子從中方領事館走出，並取下抗議標語時引發。其中一條標語寫著：「天滅中共」，還有一幅中國國家主席習近平戴著王冠的漫畫。

雙方爆發肢體衝突後，一名戴著黑色帽子和馬尾辮的示威港人，被拖過大門進入領事館範圍內，倒在地上遭到至少5名男子圍毆踢打。英國警察當時進入領事館範圍內營救該男。

英國警方在一份聲明中表示，該名受害人在醫院過夜接受治療，調查正在進行中。據一位與他關係密切的朋友說，這名男子名叫鮑勃（Bob），今年30多歲，最近從香港移民到英國。

鮑勃接受英國天空新聞（Sky News）採訪時說，他擔心自己的生命，在襲擊發生後他的臉上出現了割傷和身上也有瘀傷。

「他們就像黑幫。」鮑勃說，對方不應該那樣，因為那是「黑幫」才會做的事情。「你知道，這不是在中國。這是英國」， 鮑勃強調。

（綜合報導）

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