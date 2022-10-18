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陸「超高年薪」招募英退役空軍 訓練解放軍應對台海衝突

香港01／ 撰文：林芷瑩
圖為中國空降兵空中突擊分隊反恐營救行動演示。 中新社
圖為中國空降兵空中突擊分隊反恐營救行動演示。 中新社

英國於當地時間周二（18日）發出罕見的「威脅警報」，指中國解放軍以豐厚的年薪，試圖招募退役的英國空軍機師，估計至少有30名英國空軍被招募。

英國傳媒報導，當局早於2019年就發現有退役空軍被招募，後因新冠疫情有所減少，但類似個案近日有所增加，現役空軍甚至成為招募目標。

報導稱，預計已約有30名前空軍被中方招募，年薪可達24萬元英鎊（約870萬元台幣）。

報導又引述西方官員稱，退役空軍會被中介獵頭公司招攬，並提及一間位於南非的飛行學校。他們會協助解放軍了解西方戰機及機師的運作，相關資訊在發生任何衝突時都可能至關重要，例如在台灣問題上。

英國小報《每日郵報》稱，中國以這間飛行學校作為中介獵頭。被提及的飛行學校未有就報導內容回應媒體查詢。

截至目前，沒有證據證明有英國空軍違反《官方機密法案》（Official Secrets Act）。英國國防部（MoD）發言人稱，招募英國空軍的做法並無違反英國現行的任何法律，但當局正採取果斷措施，制止中方招募現役和退役的英國空軍，為解放軍提供培訓。

發言人又稱，所有現役和退役人員都受到《官方機密法案》的約束，英國政府正審視保密協議，以及利用新《國家安全法》所提供的工具，應對安全威脅。

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文章授權轉載自《香港01》

英國 空軍 解放軍

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