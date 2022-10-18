中共政治局常委大猜想 華爾街日報、南華早報各有版本

中共新一屆政治局成員名單即將揭曉，當中的「入常」人選引發全球媒體大猜想。華爾街日報稱李強、李希、丁薛祥將「入常」，李強更可望接任總理。南華早報則稱，胡春華難「入常」，李克強可能裸退。

華爾街日報17日以「習近平可能將政治盟友打包以展現實力」為題報導，預測中共上海市委書記李強、廣東省委書記李希、中央辦公廳主任丁薛祥可能「入常」，分別出任中國國務院總理、中紀委書記及排名第一的副總理。

報導引述消息人士說法還稱，現任常委王滬寧和趙樂際很可能與習近平一同獲得連任，但兩人可能被賦予新的職位。

至於外界原本認為入常呼聲頗高、可能升任第一副總理的現任副總理胡春華，可能無法入常。同時，報導也不看好中國全國政協副主席汪洋將留任政治局常委，更遑論接任總理。

報導引述分析人士指出，汪洋和胡春華也是接替現任總理李克強的人選。雖然兩人都曾任副總理，符合數十年來的慣例，且都公開支持中共總書記習近平的政策。但汪洋和胡春華是傾向「市場原則」的「自由主義改革標桿人物」，且都被認為「不在習近平的圈子內」，而是由「其他政治老人」提攜的。

報導說，儘管上海民眾對李強在新冠疫情封控期間的表現感到憤怒，但李強仍是總理的「頭號候選人」。因為，總書記習近平準備任命「忠誠的下屬」擔任中共高層職位，其中之一是李強。

這項報導形容，這標誌著一個「令人驚訝的政治復出」。因為上海的防疫爭議，李強一度被認為喪失了「入常」的機會。

另據香港「南華早報」18日報導，李強儘管先前執行防疫封城而掀民怨仍未出局，廣東省委書記李希也是另個可望攀上權峰的人選，還有習的另個愛將，重慶市委書記陳敏爾同樣被點名。

至於胡錦濤指定的隔代接班人、國務院副總理胡春華難「入常」，天津市委書記李鴻忠，還有北京市委書記蔡奇也是晉升難。

南早還稱，現任國務院總理李克強已任滿兩任，李克強勢必離開現職，他是中共排名第2號人物，一般看法李克強可能還是會續任常委，並兼任他職像是人大常委會委員長等。但消息來源透露，李極可能選擇裸退。