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歐盟供應鏈不再依賴中國？陸外交部：中歐是夥伴非對手

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌指出，中歐是夥伴不是對手，雙方合作遠大於競爭。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人汪文斌指出，中歐是夥伴不是對手，雙方合作遠大於競爭。（圖／取自大陸外交部官網）

近期歐盟官員多有關注供應鏈事件，且提到應該不要過度依賴中國大陸，甚至歐盟也正擬起草相關文件，進行推動，對此大陸外交部表示，中歐是夥伴、不是對手。

大陸外交部17日召開例行記者會上，發言人汪文斌針對外媒報導歐盟對外行動署起草了一份文件，建議歐盟成員國實現供應鏈多元化、不再依賴中國的議題，回應稱，出於政治目的人為設限，將干擾相關國際合作，影響產業鏈供應鏈穩定，不利於產業發展，更不符合任何國家的利益。

汪文斌強調，中歐是夥伴而不是對手，雙方經濟聯繫密切，有很強互補性，中歐合作遠大於競爭。他並表示，正如歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）日前所說，中國商品為控制通脹發揮的作用，比全球所有央行加起來更多、更大。「希望歐方客觀看待中歐合作，增進中歐共同利益，維護全球產業鏈供應鏈穩定」。

此前德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）曾表示，必須從與俄羅斯的關係破裂一事汲取教訓，「我們不該再讓自身生存依賴任何與我國價值觀相異的國家」。當時大陸外交部於13日回應稱，以價值觀決定遠近親疏，將正常的經貿關係政治化，不利於國際合作，也無助於實現市場多樣化。

歐盟 外交部 汪文斌

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