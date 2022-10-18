陸最強戰機殲20雙座版 可操作無人機 組成機群攻擊任務
大陸現役最先進的隱型戰機殲-20，最近被央視軍事頻道畫面公布最新改進型—雙座版殲-20，同時央視還還配發了這架雙座版殲-20控制3架隱型無人機的動畫鏡頭。大陸軍事專家稱，這是殲-20與無人機組成機群的新型打擊任務。
大陸央視軍事頻道「軍事科技」欄目最新一期，播發多個雙座版殲-20鏡頭，這是該改型畫面首度在官方媒體中亮相。
北京青年報旗下的微信公眾號「政知君」稱，央視節目中還討論了由五代機充當長機指揮控制隱型無人機編隊執行打擊任務的新戰法。「未來雙座版殲-20的一項重要使命，就是擔當操控無人僚機的平台，和無人機組成機群執行打擊任務」。
節目還配發了雙座版殲-20指揮控制三架無尾飛翼式無人機編隊飛行的動畫畫面，是新穎的空中編隊模式。
節目中，軍事評論員魏東旭解讀稱，如果由雙座版殲-20指揮無人僚機，一名飛行員專司駕駛，另一名飛行員可以針對多架無人機進行指揮控制，分配作戰目標。「期待未來可以看到雙座殲-20和先進無人機同台亮相」。
「政知君」報導，針對雙座版殲-20，軍事評論員宋忠平解讀稱，殲-20由於隱型和雷達、資訊處理能力優越，必然會發展成為戰場「多面手」。充當無人僚機指揮平台，或許只是其其中的一種功用。
他分析稱，殲-20依靠優異的突防能力，完全可以擔負預警機的部分任務，對敵探查後將資料分發至其他作戰單元。另外，對比現役的殲-16，殲-20也完全可以開發出一款兼具對空和對地打擊的戰鬥轟炸機機型。
「不論擔負哪種任務，其複雜程度都可想而知，這就要求駕駛任務和其他任務剝離，需要兩名飛行員各司其職」。宋忠平表示，擔負更多樣化的任務正是雙座版殲-20的應有之義。
宋忠平同時強調，通過這次披露的改進型可以想見，未來殲-20不再單單指一個戰機型號，而是成為一個戰機家族的代名詞。
報導說，央視畫面中伴飛雙座殲-20的無人機，從外形來看，和2019年亮相國慶閱兵的「攻擊-11型」無人機非常相像。
央視節目中同時也就「攻擊-11」無人機進行詳細介紹：外形科幻，可對敵縱深目標實施精準打擊。
大陸國防大學教授葛立德解讀稱，攻擊-11採用隱型設計，無尾飛翼佈局和內埋式彈倉大幅提升了隱型性能。央視軍事欄目還解讀稱，中國已經成為智慧無人裝備領域的佼佼者。依靠人工智慧、大資料、物聯網等技術，中國國產無人裝備走在世界前沿。
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