港擬增建四所博物館 向世界說好中國的文化藝術故事

為了「向世界說好中國的文化藝術故事」，香港媒體報導稱，香港特首李家超預計本周三（10月19日）公佈其上任首份《施政報告》中，將列出已制訂新的「十年文化藝術設施發展藍圖」，包括增建四所博物館，以加強中外交流。

據《星島日報》報導，港府計劃增建共四所博物館，分別是尖沙咀九龍公園的中國歷史文化推廣活動中心、天水圍第109區的文物修復及資源中心、北部都會藝術博物館及交通博物館。

李家超上月初出席「香港新座標：中外文化藝術交流中心」高峰論壇時說，政府正逐步建立世界級的文化設施、加強與中國大陸及海外藝文機構的交流、鼓勵文創業界擁抱數位科技，以及壯大文化藝術人才庫，推動香港成為文化之都。

他續稱，要塑造香港成為文化之都，除了要目標清晰，確定香港在國際文化藝術產業版圖上的新座標，也要在促進中外交流方面追求新的高度；在發掘香港產業潛能方面更要搜尋新的深度。為此，港府正循四大方向，致力推動這方面的工作。

第一，港府將逐步建立世界級的文化設施和多元文化空間，為藝術家、藝團和從業者提供土壤，共同孕育文化藝術創作。其中西九文化區正發展成為香港有史以來最大型的文化建設集中地，當中香港故宮文化博物館已於今年7月開幕，向公眾展示珍貴的故宮文物；而現正興建的西九文化區演藝綜合劇場，將在日後提供另一個頂級舞蹈和戲劇表演場地。

李家超認為，西九文化區完全具備充足的條件，可以進一步打造成為粵港澳大灣區文化樞紐。

同時，東九文化中心有望於明年起分階段啟用，到時將成為藝術科技重鎮及培訓搖籃。連同預期將在明年底至2024年分期竣工的啟德體育園，香港舉辦文娛康樂盛事的場地將大增，有望與西九文化區產生協同效應，帶動香港成為國家級文物及藝術品全國首選的展出地、全國首選的表演藝術文化旅遊中心。

第二，港府將加強與中國大陸以及海外藝術文化機構的交流合作，進一步確立香港在國際藝壇的地位，以及善用「一國兩制」的優勢，傳揚中華文化，透過香港的平台，加強大陸與海外文化藝術的交流，向世界說好中國的文化藝術故事。同時，港府也將增進香港藝術家和不同地方藝團交流的機會，發揮香港聯通國際的優勢。

港府也將積極籌辦大型國際會議和論壇。由康樂及文化事務署籌辦的國際演藝協會年中會議，今年5月已經舉行，令香港成為首個兩度成功舉辦這項國際盛會的亞洲城市。今年12月亞洲文化合作論壇及博物館高峰論壇也將在香港舉行，為國際文化藝術交流提供集思廣益的平台。

港府在大陸不同省市透過香港周等活動，展示香港的文化藝術成就和文化交流，又加強與大灣區大陸城市不同表演場地的協作以打造新品牌，為香港藝團提供演出機會。

第三，港府將把握國際趨勢，增撥資源鼓勵文化及創意業界擁抱數碼科技。面對全球產業數碼化，以及冠病疫情帶來的挑戰，善用科技發展及推廣文化藝術與創意，愈來愈重要。港府將推動運用科技，協助藝文界在創作上有更大發揮。

李家超說，將投放更多資源於藝術科技和提升康文署轄下演藝場地的設備，讓藝團可以在表演項目有更進一步應用科技。

第四，港府要壯大香港的文化藝術人才庫。港府將連同西九文化區管理局、香港演藝學院、香港藝術發展局、香港藝術中心等合作單位推進人才培育。李家超說：「我們會繼續致力培訓包括藝術行政、藝術科技和文物修復等多個範疇的人才，並促進交流。」