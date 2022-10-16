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習近平：落實「愛國者治港」　香港局勢實現由亂到治

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共總書記習近平在中共十大做工作報告。（央視截圖）
中共總書記習近平在中共十大做工作報告。（央視截圖）

中國共產黨第二十次全國代表大會今日（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕。中共總書記、中國國家主席習近平發表講話時提到，國家落實「愛國者治港」，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

習近平指，面對香港局勢動盪變化，國家依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

至於台灣問題，習近平指出，面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，國家堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。

自中共十八大之後，中央香港工委作為獨立選舉單位參加黨代會。據初步統計，香港代表有11人，主要來自中央駐港機構和大型中資企業。

11名中共廿大黨代表包括：中聯辦主任駱惠寧，中聯辦副主任陳冬、盧新寧、羅永綱，中聯辦秘書長王松苗，中央駐港國安公署署長鄭雁雄，中旅集團董事長陳寅、招商局董事長繆建民、華潤集團董事長王祥明、紫荊文化集團總經理文宏武、中銀香港副董事長兼總裁孫煜。

至於國務院港澳辦方面，唯一的二十大代表是在「中央和國家機關」當選的港澳辦安全事務司司長王振民。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍作為中央領導人，由中央提名在廣東當選二十大代表。

香港 習近平 中共

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