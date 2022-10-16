習近平：落實「愛國者治港」 香港局勢實現由亂到治
中國共產黨第二十次全國代表大會今日（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕。中共總書記、中國國家主席習近平發表講話時提到，國家落實「愛國者治港」，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。
習近平指，面對香港局勢動盪變化，國家依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。
至於台灣問題，習近平指出，面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，國家堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。
自中共十八大之後，中央香港工委作為獨立選舉單位參加黨代會。據初步統計，香港代表有11人，主要來自中央駐港機構和大型中資企業。
11名中共廿大黨代表包括：中聯辦主任駱惠寧，中聯辦副主任陳冬、盧新寧、羅永綱，中聯辦秘書長王松苗，中央駐港國安公署署長鄭雁雄，中旅集團董事長陳寅、招商局董事長繆建民、華潤集團董事長王祥明、紫荊文化集團總經理文宏武、中銀香港副董事長兼總裁孫煜。
至於國務院港澳辦方面，唯一的二十大代表是在「中央和國家機關」當選的港澳辦安全事務司司長王振民。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍作為中央領導人，由中央提名在廣東當選二十大代表。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言