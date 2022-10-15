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二十大發言人談「非和平統一」 陸委會表遺憾、反對

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會15日晚間回應中共二十大記者會涉台言論，表示遺憾與反對。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會15日晚間回應中共二十大記者會涉台言論，表示遺憾與反對。（記者廖士鋒／攝影）

中共廿大發言人孫業禮在首場記者會上就兩岸「非和平統一」問題上，痛批台獨造成「三個嚴重」、且向台灣人喊話「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」。陸委會15日晚間對此表示遺憾與反對，強調中共廿大的對台政策應有更負責任、更嚴肅的政策討論與正確判斷。

15日下午的中共廿大首場記者會上，針對在兩岸關係上如何看待與評估「非和平統一」，孫業禮指出，當前「台獨」分裂勢力不斷謀獨挑釁，外部勢力加緊「以台制華」，「嚴重損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定，嚴重衝擊和平統一的前景」，任其發展下去「只會將台灣推向災難深淵，給廣大台灣同胞帶來深重禍害」。他呼籲台灣同胞認清「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」。

對此，陸委會晚間回應稱，中共廿大記者會一再重彈與台灣民意相左的論述舊調，我們表達遺憾與反對。

陸委會強調，政府持續站穩「四個堅持」、打造「四大韌性」的立場不會改變，唯有對岸放棄強加於人的政治框架，和平理性處理問題，才能真正有利於各方的發展利益。

陸委會並指出，北京當局不放棄對台使用武力及近期擴大軍演威嚇，已凸顯其專斷採取非和平行徑的任意性，「在中方面臨內外部嚴峻挑戰的當下，我們認為即將召開的中共黨代會，更應對當前台海情勢及其未來的對台政策，有更負責任、更嚴肅的政策討論與正確判斷」。

中共 台獨 陸委會

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