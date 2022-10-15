中共二十大主席團常務委員會成員共46人 105歲宋平在列

中國共產黨第二十次全國代表大會15日下午在人民大會堂舉行預備會議。據新華社報導，會議由習近平主持，以舉手表決方式，通過由243人組成的大會主席團名單，隨後並公布二十大主席團常務委員會成員名單，共46名。

相較於中共十九大主席團常務委員會名單共42人，二十大多了四人，當中包括前兩任總書記江澤民與胡錦濤。此外，高齡105歲的中共元老宋平，也是二十大主席團常務委員會成員之一。

宋平是中共第十一屆、十二屆、十三屆中央委員，第十三屆中央政治局委員，第十三屆中央政治局常委 。

上個月12日，「江蘇中遠助學幫老基金會成立十周年總結表彰大會」在北京萬壽賓館舉行，宋平透過預先錄製的影片發表賀辭，曾引發關注。

從當時的影片來看，宋平雖然高齡但身體狀況依舊良好。當時曾有報導稱。宋平退休後仍「心繫人民」，關心著國家大事。報導並引述宋平強調：「改革開放是當代中國發展進步的必由之路，是實現中國夢的必由之路。」