快訊

普亭被盟友公然嗆聲 這國總統怒轟7分鐘：我們只是要尊重

民進黨前立委力挺王育敏 痛批綠營背離民意、把鄉親當「盤仔」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共二十大主席團常務委員會成員共46人 105歲宋平在列

聯合報／ 記者林則宏／北京即時報導
中共二十大預備會議通過由243人組成的大會主席團名單，並通過由王滬寧擔任大會秘書長。（新華社）
中共二十大預備會議通過由243人組成的大會主席團名單，並通過由王滬寧擔任大會秘書長。（新華社）

中國共產黨第二十次全國代表大會15日下午在人民大會堂舉行預備會議。據新華社報導，會議由習近平主持，以舉手表決方式，通過由243人組成的大會主席團名單，隨後並公布二十大主席團常務委員會成員名單，共46名。

相較於中共十九大主席團常務委員會名單共42人，二十大多了四人，當中包括前兩任總書記江澤民與胡錦濤。此外，高齡105歲的中共元老宋平，也是二十大主席團常務委員會成員之一。

宋平是中共第十一屆、十二屆、十三屆中央委員，第十三屆中央政治局委員，第十三屆中央政治局常委 。

上個月12日，「江蘇中遠助學幫老基金會成立十周年總結表彰大會」在北京萬壽賓館舉行，宋平透過預先錄製的影片發表賀辭，曾引發關注。

從當時的影片來看，宋平雖然高齡但身體狀況依舊良好。當時曾有報導稱。宋平退休後仍「心繫人民」，關心著國家大事。報導並引述宋平強調：「改革開放是當代中國發展進步的必由之路，是實現中國夢的必由之路。」 

央視新聞公布的二十大主席團常務委員會成員名單為：習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、王晨、劉鶴、許其亮、孫春蘭、李希、李強、李鴻忠、楊潔篪、楊曉渡、張又俠、陳希、陳全國、陳敏爾、胡春華、郭聲琨、黃坤明、蔡奇、江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗、尤權、張慶黎。

中國共產黨第二十次全國代表大會15日在北京人民大會堂舉行預備會議，由中共中央總書記習近平主持。（新華社）
中國共產黨第二十次全國代表大會15日在北京人民大會堂舉行預備會議，由中共中央總書記習近平主持。（新華社）

中共 胡錦濤 習近平

延伸閱讀

中共二十大即將登場 北京驚現反習近平布條：不要領袖要選票

觀察七中全會公報 習近平三連任總書記成定局

BBC分析：習近平成官媒熱詞 勝過毛澤東1976年峰值

習近平若身體有恙 學者：權力競爭可能傾向零和遊戲

相關新聞

中共二十大預備會議 江澤民、胡錦濤入選主席團常委

中共二十大即將舉行，而預備會議於15日下午召開，通過243人主席團以及46人主席團常委會名單。除了通過中共政治局常委王滬...

中共二十大16日登場 預備會議確定五大議程

中共二十大將於16日上午開幕，中共二十大新聞發言人孫業禮15日傍晚舉行記者會表示，在周六下午召開中共二十大預備會議已確定...

運力緊追歐洲「織女星」 大陸正研製新型固體火箭

大陸商業固體火箭「力箭一號」日前發射六枚衛星升空成功後，團隊透露正在持續研製新型固體火箭，目標是將運載力從力箭一號的1....

中共20大／促融或武統？兩岸關係進入關鍵5年

中共20大將於明（16）日召開，會期預估一周，將產生新一屆中共領導層。最受關注是領導班子人事安排，中國國家主席習近平連任...

中共20大／孫春蘭「女力」交班 2熱門人選爭入局

都說「婦女能頂半邊天」，但中共政壇上站在權力頂峰的女性幾乎是鳳毛麟角，中共中央政治局常委從未出現過女性，而躋身政治局的女...

陸外交部：華為孟晚舟獲釋 歸功於習近平要拜登放人

大陸外交部副部長謝鋒透露，華為副董事長孟晚舟獲釋回國的關鍵，是大陸國家主席習近平要求美國總統拜登「妥善解決」，才讓孟晚舟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。