中印舉行邊境磋商會議 拋出「建設性建議」

2020年邊境衝突以來，中國大陸與印度的邊境磋商又有了新進展。日前雙方舉行會議時，提出了「建設性建議」，雙方也同意盡早舉行第17輪軍長級會談。此前雙方第16輪軍長級會談達成加南達坂一帶脫離接觸的共識。

據大陸外交部官網消息，中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）第25次會議於14日舉行，大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司兼外長辦公室聯秘安伯樂以視訊方式共同主持，雙方外交、國防、移民等部門代表參加。

消息稱，雙方積極評價兩國邊防部隊前期脫離接觸成果，肯定此前外交軍事溝通取得的成效，「願意採取措施進一步緩和邊境局勢，推動邊境局勢由應急處置狀態向常態化管控邁進」。

同時，雙方就當前共同關切的具體問題深入交換意見，「提出建設性建議，一致同意盡早舉行第17輪軍長級會談」。雙方並表示將認真落實兩國領導人重要共識，嚴格遵守雙方簽署的協定協定和達成的有關共識，共同維護邊境地區的和平與安寧。

此前在7月17日，共軍與印軍在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行第十六輪軍長級會談，雙方同意維護中印邊界西段安全穩定，繼續密切保持外交和軍事渠道溝通對話，盡早就解決剩餘問題達成雙方都可接受的方案。過了近兩個月後，大陸國防部9月9日上午發布中英文聯合新聞稿指出，根據雙方第16輪軍長級會談達成的共識，9月8日中印兩軍位加南達坂一線部隊開始同步有計畫組織脫離接觸。