陸外交部：華為孟晚舟獲釋 歸功於習近平要拜登放人

大陸外交部副部長謝鋒透露，華為副董事長孟晚舟獲釋回國的關鍵，是大陸國家主席習近平要求美國總統拜登「妥善解決」，才讓孟晚舟以不認罪、不罰款的方式，獲釋回國。

中共中央組織部和中央廣播電視總台13日聯合推出系列黨課節目《黨課開講啦》在央視播出。首期黨課主講人是外交部黨委委員、副部長謝鋒。他以《學習貫徹習近平外交思想推進中國特色大國外交》為題開講。

北京青年報報導，謝鋒在節目中專門提到孟晚舟獲釋回國的幾個細節，首先，無罪釋放孟晚舟寫入了中方給美方的清單。

2021年7月，謝鋒同美國國務院常務副國務卿薛曼在天津舉行會談。會談中，中方向美方提出了兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。這兩份清單都包括孟晚舟有關的內容。

在當時會談結束後的記者會上，謝鋒介紹兩份清單的具體內容，在糾錯清單裡，中方敦促美方無條件撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國大陸留學生的簽證限制，停止打壓中國大陸企業，撤銷對孟晚舟的引渡等等。

在中方關切的重點個案清單裡，中方主要就中國大陸部分留學生赴美簽證遭拒，中國大陸公民在美遭受不公正待遇等個案向美方表達嚴重關切，要求美方儘快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。

謝鋒說：「孟晚舟女士被美國和加拿大非法拘押，一直是全中國人民心中的痛。」

2018年12月1日，孟晚舟在加拿大轉機時被加方拘押，同年12月11日，加拿大法院作出裁決，批准孟晚舟保釋申請。

2019年1月28日，美國司法部正式控告華為和孟晚舟，並列出了23項罪名。次日，美國正式向加拿大提出了引渡孟晚舟的請求。

2021年8月18日，孟晚舟引渡案結束全部審理。

謝鋒在節目中透露，去年加拿大法院即將對孟晚舟案作出判決的關鍵時刻，總書記習近平再次就孟晚舟事件對美國總統拜登表示，要求妥善解決。最終，孟晚舟以不認罪、不罰款的方式，獲釋回國。

因此，加拿大當地時間2021年9月24日，孟晚舟乘坐大陸包機離開加拿大，北京時間9月25日21時50分，孟晚舟乘坐的航班抵達深圳寶安國際機場，有1億多人觀看「晚舟歸航」的直播。

謝鋒在節目中引用網友的話說，孟晚舟是因為中國大陸的崛起而被拘押，也恰恰是因為中國大陸的崛起而獲釋。