「山東艦」航艦 南海實戰化訓練畫面首曝光

中共二十大召開前夕，共軍在南海也有演練行動，大陸央視軍事的官方微博，日前發布一段約2分鐘的影片，公開大陸首艘國產航空母艦「山東艦」的訓練情況。

貼文指出，「山東艦」近日在南海某海域展開多課目實戰化訓練，畫面內容包括航艦高速航行、轉彎，甲板下多名軍人的工作情況，以及戰機升空、降落及空中加油，艦載武器實彈射擊等。

「山東艦」是中共海軍第二艘航空母艦，基於前蘇聯庫茲涅佐夫級航空母艦的圖紙研究、加上大陸購自烏克蘭「瓦良格號」改裝成「遼寧艦」的經驗後，自主設計、研發、建造的一艘傳統動力航空母艦。

人民日報報導，「山東艦」於2019年12月17日，在海南三亞軍交付海軍，「山東艦」的航艦艦橋比「遼寧艦」的更緊湊、小巧；飛行甲板和機庫也經過重新設計，面積和體積比遼寧艦更大。

因此，「山東艦」停放飛機數量比「遼寧艦」多，每波次艦載機的出動頻率也會有所提高。

「山東艦」排水量6萬至7萬噸，最高速度31節，採用滑躍式短程起飛戰機，搭載有32架殲15戰鬥機，8架直18直升機及4架直9直升機。艦載武器包括紅旗10艦對空飛彈系統，以及3座近防炮。