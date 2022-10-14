中共二十大16日10時開幕 習近平將發表政治報告

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）16日在北京召開，據新華社，開幕式將於16日上午10時在北京人民大會堂舉行，大陸央視、新華網將進行現場直播。屆時，中共總書記習近平將代表中共第十九屆中央委員會向大會發表政治報告，內容包括總結過去五年工作，提出今後五年或更長時間的施政藍圖。

據新華社，中共二十大將於16日上午10時在北京人民大會堂開幕，央視、新華網等大陸主要官媒將進行現場直播。

此外，中共二十大首場新聞發布會將於15日16時30分在人民大會堂舉行，由中共二十大發言人就籌備狀況、議程等進行說明，並回答中外記者提問，但因疫情防控要求，媒體記者僅能在新聞中心，也就是北京新世紀日航飯店的分會場參會，採取視訊提問方式。

回顧中共十九大開幕時，習近平代表中共第十八屆中央委員會，作了題為《決勝全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利》的政治報告。報告內容分為十三部分，包括總結過去五年工作成績以及提出下一階段施政方針。其中談及涉台部分，習近平當時表示，「一個中國原則」是兩岸關係的政治基礎，四度提及「九二共識」，提到堅持「和平統一、一國兩制」方針、秉持「兩岸一家親」理念等，但也重申反對「台獨」分裂和「六個任何」。