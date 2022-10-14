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二十大前夕出現反習布條！陸大動作審查 港媒閉口不提四通橋

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一位前新浪審查員向德國之聲表示，中國當局決心要把四通橋一事壓下去，可說是今年中國最大的審查事件。圖／德國之聲中文網
一位前新浪審查員向德國之聲表示，中國當局決心要把四通橋一事壓下去，可說是今年中國最大的審查事件。圖／德國之聲中文網

在社交媒體上流傳的圖片顯示：北京海淀區四通橋上白底紅字的標語寫著：「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。距離此橫幅不遠的地方另一條橫幅上面寫著：「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。在中國互聯網上，「北京」、「橋」、「勇士」等詞都被封鎖了。一位前新浪審查員向德國之聲表示，中國當局決心要把這件事壓下去，這可說是今年中國最大的審查事件。

香港01」報導遭撤

法新社駐香港特派員蘇昕琪（Xinqi Su）周五（10月14日）在推特上發文稱：「香港的主流媒體（報紙、網路平台、電視新聞、電台新聞）都沒有關於#四通橋抗議活動的報導，只有網路新聞媒體『香港01』昨晚短暫有過一則報導，現已遭到替換。」

德國之聲記者調查後發現，目前在網路上搜尋「HK+四通橋」或是「香港+四通橋」查找由香港媒體撰寫的報導時，僅會出現「香港01」10月13日發布的一篇標題為「二十大前北京驚現示威：不要封控要自由 有人拉橫幅燒物品被帶走」的報導。但點擊之後便會跳轉到「傳大陸要求投行二十大前避免發政治敏感報告 中證監否認」的頁面。在「香港01」網站上搜索也已經找不到關於四通橋的任何報導。

在香港創立、2021年將總部遷往新加坡的中文網媒「端傳媒」13日在推特上以圖片形式發布此消息。至於其他香港媒體如《明報》、《南華早報》、香港電台、TVB...則完全沒有關於此事件的報導。

德國之聲嘗試以電話和電子郵件聯繫「香港01」詢問關於撤下報導一事，至今尚未收到回覆。另外，記者也嘗試聯絡「香港記者協會」欲詢問相關問題，不過同樣無法聯繫到協會成員。

新聞自由受威脅

自從香港開始正式實施《國安法》之後，批判性媒體如《蘋果日報》、《立場新聞》及《眾新聞》等相繼被迫停運。在香港教授新聞傳播教育的老師和教授曾向德國之聲表示：在報導消息時，必須注意題材和用語，否則可能有違反《國安法》的疑慮。

根據「無國界記者」今年5月3日公布的「2022世界新聞自由指數」，在該報告中排名下跌幅度最大的就是香港，從2021年的第80名下滑至2022年的第148名。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

習近平 北京 香港 新聞自由

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