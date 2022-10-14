為當終身主席鋪路 陸克文談二十大：習近平讓中國「動脈堵塞」

中共二十大將於本週日（10月16日）登場，習近平料將史無前例地取得第三任期。澳洲前總理、亞洲協會（Asia Society ）政策研究所現任主席陸克文（Kevin Rudd）週四（13日）出席亞洲協會一場活動時，談及他對二十大的前瞻觀察。他形容，習近平過度權力集中令中國「動脈堵塞」。

習近平掌權十年以來，已成為毛澤東以來最大權在握的中國領導人，集黨政軍大權於一身。現年69歲的他不只打破了「七上八下」的潛規則，2018年修憲廢除國家主席任期不得超過兩屆的限制，也為他擔任終身主席的可能性鋪平了道路。

陸克文表示，中國所有關鍵的人事決定和未來的政策方向，最終都由習近平和他身邊的人做決定，但習近平似乎不是願意接受建言的那種領導人。他說，如果有人告訴習近平：「主席先生，我認為您做錯了」，那麼他大概無法在習近平的「朝廷」（court）存活太久。

他說：「當如此龐大的政治和政策權力集中在領導人、領導小組和政治局常務委員會——也就是中南海——手中時，造成的問題之一就是動脈變得堵塞（arteries become clogged）。」

陸克文預計，習近平在二十大後將在國內取得政治上的勝利，甚至未來可能進一步成為終身主席，但「加冕儀式本身也會讓人們重新審視這位領導人」。

同場出席亞洲協會活動、美國華府智庫戰略與國際研究中心高級研究員約翰遜（Christopher K. Johnson）也同意。他認為，「習近平肯定會在位至少5年，甚至更久。不太確定的是，誰將與他一起站在中國共產黨系統的權力和決策的最高點。」

約翰遜指，習近平在體制內的權力集中，使得外界變得很難預測誰會進入政治局常委。他說：「圍繞人事陣容的保密性已經很能說明問題。...這種保密性是習近平權力以及權力集中的反映。另一個原因顯然是，經過兩年半的動態清零政策，中國已經非常孤立，使其更難獲得權威的見解。」

經濟意識形態

習近平權力過度集中，似乎也使得中國在應對經濟問題時陷入困局。中國是世界第二大經濟體，習近平上台後一直寄望經濟能趕超美國，但這個願望面臨越來越多挑戰。

日前，國際貨幣基金組織（IMF）將中國2022年經濟增長率預測再次下調至3.2%。這個數字最終若成真，將是中國改革開放以來歷史第二低的增長率。今年初，中國政府提出了5.5%的年度增長目標，但分析人士普偏認為該目標已經無法實現。

陸克文表示，除了「動態清零」政策、人口老化和出生率急劇放緩、人口和勞動力萎縮等複合性因素，過去5年，中國在意識形態和政治方面向左的轉變，是導致經濟增長率放緩的一大因素之一。

他指，習近平將中國經濟政策的重心引向了馬克思主義的左翼，5年前的十九大報告中，意識形態的措辭已經很明顯。國內層面，過去5年，習近平採取一系列政策，授權黨和國家對市場經濟進行干預，包含做大國企、限制私企和科技業、打壓房地產行業。此外，也提出所謂的「共同富裕」。這些舉措有些是從監管角度，有些則是從意識形態角度。

國際層面，習近平政權提出「國內國際雙循環」，尋求最大限度地發揮中國經濟增長的國內動力，以實現長期增長，但也尋求不使中國在國際上依賴任何人的經濟。

陸克文說，習近平是否會因為經濟增長率放緩，而在二十大工作報告中釋放回歸市場的信號，當前猶未可知。從經濟增長的角度來看，「最好的結果是習近平不要在迄今眾人已看見的這種向左運動，進一步加倍努力，而是通過新的國務院總理和副總理負責落實經濟政策，修復增長落差。」但他對習近平是否能承認他在過去5年中「搞砸了事情」，抱持懷疑態度。

他說：「他能做的是為經濟的意識形態重新定位方向，並巧妙地將市場原則重塑為慣例，但我覺得這是不太可能的結果。」

中美關係與台灣問題

今年8月以來，美國眾議院議長佩洛西訪台、中國實施圍台軍演，美中關係因台海局勢而再次緊張。此外，圍繞著晶片與高科技產業的美中科技戰也有日益白熱化的趨勢。習近平在二十大後會如何釋放中國應對國際局勢、處理中美關係的信號，成為外界關注焦點。

陸克文認為，習近平權力過度集中使得他在處理中美關係時更加棘手。他說，這樣的「大問題」十分考驗體力，「你越是集中精力，那麼要麼你開始有效地將權力下放給中央機構內的其他人，要麼決策的速度就會變慢，而且會變慢得相當徹底。」

此外，在被德國之聲記者問及台灣問題時，陸克文表示，他認為台海局勢未來5年應不會爆發衝突，因為北京仍需要更大的軍事優勢，也需要讓自己在財政與經濟層面能免於受到可能的制裁。他說，「關於台灣問題，如果我們談論的是未來5年，如果沒有來自台灣本身或美國的直接挑釁行為，我不認為習近平在軍事上、財政上或經濟上有能力發起軍事行動，選擇在該任期內收復（regain）台灣。我更關心的是之後的任期，以及一旦我們進入2030年代，該任期的後期部分。」

不過他也指出，台海仍存在擦槍走火的可能性包含兩大變數：其一，是美國目前對一中政策的「漸進式切割」，圍繞一中政策的各種表述以及相關的「戰略模糊」開始被消除，值得關注；其二，則是2024年台灣總統大選之前，台灣執政黨黨民進黨或台灣輿論會否有進一步的「台獨」言論。

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