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中俄同盟在月球 大陸與俄羅斯將簽署合建月球科研站協議

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸與俄羅斯近期將簽署月球科研站協議。圖為2020年12月，大陸「嫦娥五號」探測器成功著陸在月球正面西經51.8度、北緯43.1度附近的預選著陸區，並傳回著陸影像圖。（新華社）
大陸與俄羅斯近期將簽署月球科研站協議。圖為2020年12月，大陸「嫦娥五號」探測器成功著陸在月球正面西經51.8度、北緯43.1度附近的預選著陸區，並傳回著陸影像圖。（新華社）

大陸的「探月工程」持續進行，在實現載人登月以前，會先與俄國一齊建立月球科研站，而根據俄方的消息，雙方近期將會簽訂建立月球科研站的全面協議。

俄羅斯衛星通訊社13日引述俄羅斯國際月球科研站（ILRS）專家組負責人、俄羅斯科學院空間研究所所長安納托利．佩特魯科維奇在第十三屆莫斯科太陽系研討會上的說法，指出俄羅斯和中國大陸將於近期簽署關於建立月球科研站的協議。

他透露，早在去（2021）年，雙方就簽署了關於合作制定建立國際月球科研站計劃的備忘錄。「合作穩步發展，我們的聯合科研小組正在工作，近期將簽署一項關於實施該計劃的全面協議」。而公開資料顯示，2021年3月9日，大陸與俄羅斯雙方已經先行簽署「關於合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄」。

佩特魯科維奇還指出，雙方科學家在一年的聯合工作中確定了9個優先合作的科研課題，並成立專家分組。這些課題包括：月球地形學和地質學、內部構造、化學、近月空間，以及可能建造月球望遠鏡和科學儀器問題，以觀測地球和外層空間，並尋找輕質暗物質粒子等。

此前大陸官媒央視新聞於9月引述大陸國家航天局探月與航天工程中心主任劉繼忠指出，探月工程四期任務已獲大陸官方批覆，「嫦娥六號」產品基本上已經生產完畢，「嫦娥六號」正在研製中，後續將對月球南極進行探測，將建立國際月球科研站的基本型。

而大陸國家航天局副局長吳艷華1月底曾表示，探月工程四期的目標就是要初步建設國際月球科研站的基本型，「嫦娥六號」、「嫦娥七號」和俄羅斯規劃的相應任務，用五年左右的時間，要完成建站之前的勘察工作，「我們再用十年左右的時間，完成設施建設，像建立一個小城鎮一樣，它要有能源系統，要有通信導航系統，要有遠程運輸系統，要有天地往返系統，還要有地面支持系統，如果遠期要有人的話，還要有生命保障系統」。

俄羅斯 太陽系

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