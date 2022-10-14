聯合國官員批港版國安法判刑未成年人 港府：強烈不滿

聯合國人權事務高級專員發言人近日公開批評港版國安法之下有未成年人遭到判刑。對此，港府表示強烈不滿，也指出程序尚未完成、評論細節並不恰當。

據香港政府新聞網13日消息，除了表示上述不滿外，港府還指出，「香港國安法」涵蓋人權，以及「公民權利和政治權利國際公約」和「經濟、社會與文化權利的國際公約」的有關規定，強調維護國家安全的同時須遵守人權保障原則。

港府並補充，「香港國安法」第四條訂明，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權；第五條訂明，就危害國家安全犯罪採取執法行動時，必須堅持法治原則。「香港終審法院已指出這兩項條文對『香港國安法』的整體詮釋至為重要」。

最後港府重申，制定「香港國安法」旨在讓市民「重新享有於2019年6月至2020年年初黑暴期間不能享有的權利和自由，而『香港國安法』確實達到預定效果，迅速、有效地恢復社會穩定和安全」。

此前香港區域法院8日判決區域法院判決「光城者」成員，中5名未滿21歲的的青少年成員遭法官郭偉健宣判，必須進入教導所服刑3年，其餘2名21歲以上被告的審判則延後11月25日。郭偉健指出，被告涉及多次煽動行為，組織鼓吹「流血革命」，試圖說服他人參與「無底線抗爭」，認為情節屬於國安法訂明的「情節嚴重」。考量他們犯案時誤認為北京的中央政府及香港政府是極權政府，不排除他們因不成熟、魯莽、受人誤導而犯案，故此上述5人的罪責下調至「情節較輕」。

聯合國人權高專發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）10月11日在日內瓦對判決表示震驚（alarmed），指出「雖然人權事務委員會已做出明確建議，我們仍一再地看到國安法還在繼續實施，包括針對青少年」，她呼籲香港的司法以及執法同國際人權法規定的義務保持一致。