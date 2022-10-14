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二十大前夕 北京多座博物館暫停開放

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
包含一檔館等多座北京博物館、檔案館，都宣布暫停開放。（圖／截自中國第一歷史檔案館官網）
包含一檔館等多座北京博物館、檔案館，都宣布暫停開放。（圖／截自中國第一歷史檔案館官網）

中共二十大之際，防疫問題成為一大關鍵，而大會召開所在地北京，這兩日有多座博物館宣布暫停開放或者是加強防疫措施，尤其針對「京外旅居史」人員，直接祭出「謝絕參觀」措施。

11日至14日宣布閉館、暫停開放的博物館，包含北京工藝美術博物館、首都糧食博物館、中國地質博物館、以及中國第一歷史檔案館（一檔館）等，恢復開放時間清一色都是「另行通知」。

而近日發布公告，收緊防疫措施的北京市內博物館，則包含北京石刻藝術博物館、孔廟和國子監博物館、北京自來水博物館、北京中國紫檀博物館、北京遼金城垣博物館、香山革命紀念館、北京自然博物館等。劇院的部分則有國家大劇院、北京人民藝術劇院、北京天橋藝術中心等，也推出相關措施。

這些博物館幾乎都表示，「根據上級最新防疫要求」，推出相關政策措施，包含在做好測溫掃碼、查驗72小時核酸陰性證明、正確佩戴口罩等常態化防疫要求基礎上，新增加對行程卡的查驗工作，對行程卡顯示有7日內京外旅居史的人員，暫時謝絕入館。

根據北京市衛健委14日消息，13日新增16例本土確診病例，以及8例無症狀感染者。官方再次重申，「請廣大市民朋友理解、支持和配合各項防疫要求」，進返京人員嚴格執行進返京防疫政策，主動向社區、單位、賓館等相關部門報備；進返京人員抵京後進行3天2檢，抵京24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、72小時內完成第二次核酸檢測，陰性結果未出前居家不外出，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。

博物館 北京 紀念館

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