楊潔篪後…幽默劉建超 陸外交新星

二○二一年三月中共中央外事辦主任楊潔篪在阿拉斯加與美國高官會晤時，措詞嚴厲抨擊美方說，「美國沒資格居高臨下對中國說話，中國人不吃這一套」，把中共的強勢外交風格展現得淋漓盡致。

楊潔篪長期從事對美外交，與布希家族保持良好關係，是中共總書記習近平倚重的外交第一人，大陸復旦大學美國研究中心前主任沈丁立評價其「溫文爾雅、有儒家風範」。

楊潔篪是翻譯出身，早年考入上海外國語學院附屬中學，文革期間輟學進工廠當工人，仍持續學英文。被大陸外交部選中派到英國進修，分配到外交部翻譯室當專職翻譯。一九七七年老布希應邀訪中國大陸時，曾全程擔任翻譯，為其後來出使美國奠基。

據說，楊潔篪私下才華洋溢，極具文化素養，興趣愛好廣泛，包括京劇、蘇州評彈、書法、乒乓球都能露一手。

即將卸任的楊潔篪是翻譯出身，而新上任的中共中央對外聯絡部部長劉建超，也算是翻譯一脈。今年五十八歲的劉建超，畢業於北京外國語大學，後赴英國進修。一九八七年進入大陸外交部翻譯室工作，後轉到新聞司，曾擔任外交部發言人、駐菲律賓大使，及浙江省紀委書記等職，二○一八年出任中共中央外事辦副主任，今年六月接替六十七歲的宋濤出掌中聯部。

劉建超擔任發言人時，對媒體態度開放、友善與幽默。曾有記者請他評價北韓倉促召開記者會，他回稱，「建議記者多練練跑步」；對美國前總統布希遭扔鞋事件，他回應說，「這件事也提醒我在這裡觀察誰要舉手提問題的時候，同時還要注意誰在解鞋帶」。