快訊

涉殺馬國女大生！昏迷前脫口「掐死一個女的」凶嫌反覆洗胃仍無法偵詢

學位遭撤！蔡壁如：對自己論文有信心 若有問題請辭立委

是幽默還性侵起手式？能不能對〈可不可以放進去一下下就好〉說不可以

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共20大會前分析／「強勢中方」崛起 戰狼外交續當道

聯合報／ 記者廖士鋒／專題報導
中美關係為「中國特色大國外交」的核心。圖為美國總統拜登（左）與大陸國家主席習近平去年十一月的視訊峰會，兩人在中共廿大後是否舉行面對面會談，全球關注。（路透）
中美關係為「中國特色大國外交」的核心。圖為美國總統拜登（左）與大陸國家主席習近平去年十一月的視訊峰會，兩人在中共廿大後是否舉行面對面會談，全球關注。（路透）

中共廿大將如何解百年大變局之外部複雜形勢，舉世關注。習近平主政下的中共外交，一改鄧小平以來的「韜光養晦、絶不當頭」，轉向主動出擊、「敢於鬥爭」，積極參與全球事務並提出「中國方案」或搶奪話語權，向世界宣示，一個「強勢的中方」崛起。可以預見，習近平的第三任期，在外交上仍是「戰狼」當道，「原則問題上寸步不讓」。

參與全球治理槓上西方

廿大政治報告按慣例將會對當前國際形勢作出評估與判斷，相關論述也將成為下階段中共外交政策重要依據。從大陸官方宣傳話語來看，在習主政下將繼續走「中國特色大國外交」之路，推動建立新型國際關係、推動構建人類命運共同體為戰略目標，持續推動「一帶一路」建設，積極參與全球治理。

台灣大學政治學系教授張登及受訪分析中共外交作為指出，近年因為中美關係緊張，加上中共宣示已經「站起來、富起來、強起來」，所以不再自限於胡錦濤時期的「和諧世界」，還要推動「人類命運共同體」跟國際秩序革新，因此自然要更加「奮發有為」、更有「中國氣派」跟「敢於爭鬥」。

展望中共外交未來方向，張登及認為，習時代雖仍堅持對外開放，但更加恢復作為社會主義國家、最大的發展中國家，也就是早年「第三世界」國家的身分與自信，跟西方的價值觀差距變得更大。他推測，廿大政治報告關於對外政策的說法，將更強調在多極化趨勢下，與發展中國家的團結合作，和反對霸權主義與新冷戰。跟西方的關係，恐將是中共十二大以來最冷淡的。

美國帶頭「天下圍中」

「中國特色大國外交」是習近平的主要外交論述，政治大學東亞所名譽教授邱坤玄近日在一場演講中指出，中美關係是廿一世紀國際政治最關鍵議題，也是「中國特色大國外交」的核心。

近年來，中美在外交、經貿、科技各個領域的博奕，美方帶頭的「天下圍中」，對北京形成「圍堵」之勢。邱坤玄認為，中美的矛盾，「結構」是主要因素，而非各自的政治體制，因美國也曾在文革期間跟中共勾搭、「聯中制蘇」。

邱坤玄分析，當前世界格局「單極」尚未終結，現是朝向「兩極」的過渡期，因此美中更加關注對方的能力與意圖。現在的關鍵在於中共是否有想要挑戰、取代美國霸權的意圖。他認為，北京並非要取代美國成為世界霸權，「但肯定是反對霸權，追求有能力阻止美國將其意志與模式強加於中國之上」。

拜習會亦難挽雙方關係

張登及則指出，美方在Quad（四方安全對話，美日印澳）、AUKUS（澳英美聯盟）、Chip 4（晶片四方聯盟，美日韓台）、太平洋島國合作、拉攏東協，「所有亞太地區多邊架構，都是瞄準中國，就算有Ｇ20拜習會，雙方關係也不太可能根本改善」。

面對美方的圍堵，北京是否尋求同盟？中俄會否由「新時代全面戰略協作夥伴關係」進化成「同盟」，世界重新兩大陣營對抗？張登及對此持保留態度，他認為中俄雙方仍是「結伴不結盟」，再加上俄羅斯在烏克蘭用公投方式分割領土，也違反北京利益跟立場。但北京也不可能配合西方制裁加速削弱俄羅斯，使西方集中制衡自己。

中共 北京

延伸閱讀

中共20大在即 北京高架橋驚現反習布條「不要核酸要吃飯」

中共二十大即將登場 北京驚現反習近平布條：不要領袖要選票

觀察七中全會公報 習近平三連任總書記成定局

嘲諷習近平的網路樹洞？從「可惜不是你」到「該死的不死」

相關新聞

中國人的網路哭牆：嘲諷習近平「可惜不是你」

「抱歉，未找到『習近平』相關結果。——微博」中共20大即將在10月16日登場，69歲的中國國家主席習近平可望在20大後，展開自己的第三任期。在習近平十年統治下，中國國內的言論自由空間已經所剩無幾，每每發生重大事件——尤其以幾年來的清零政策為例——線上線下的異議言論，也被打壓的只剩下與官方敘事一致的聲音。在習近平即將連任之際，除了檯面上一致的讚揚與鼓勵，在網路空間極其限缩的情況下，網友們還能透過什麼方式、藉著什麼事件，隱晦地表達不滿與異議？微妙的是，看似毫無關聯的疫情吹哨者李文亮醫師的微博，在這之中，為何又會成為網友們抒發情緒的樹洞？

二十大前夕 北京多座博物館暫停開放

中共二十大之際，防疫問題成為一大關鍵，而大會召開所在地北京，這兩日有多座博物館宣布暫停開放或者是加強防疫措施，尤其針對「...

內捲研究室／陸劇「紅色經典」改編熱 憑什麼圈粉年輕人還推升紅色旅遊？

1974年大陸上演了一部電影《閃閃的紅星》，講述中共在江西柳溪鄉建立中華蘇維埃共和國時，當地一名少年潘冬子，在父親潘行義因國軍五次圍剿，隨紅軍展開長征離家，留下他與地主胡漢三鬥爭的故事。片名的「紅星」是因為潘父在長征前送了潘冬子一個用布縫製的紅五星。這部在文革末期拍攝的電影，是大陸家喻戶曉所謂的「紅色經典」之一。

春哥侃陸／中共二十大新鮮炮製的「三個統一」 貫穿會前三會

中共十九屆七中全會12日在北京結束，意味著中共二十大的政治、思想、人事三大準備工作基本完成。至此中共二十大（中國共產黨第二十次全國代表大會）前夕，還有關鍵性的「兩個三」。...

廿大各地黨代表抵北京 武警荷槍站路口

中共廿大召開在即，中共各地黨代表團陸續抵達北京，北京加強保安層級和防疫，中共官媒也加強廿大的宣傳力度，為中共廿大宣傳造勢...

楊潔篪後…幽默劉建超 陸外交新星

二○二一年三月中共中央外事辦主任楊潔篪在阿拉斯加與美國高官會晤時，措詞嚴厲抨擊美方說，「美國沒資格居高臨下對中國說話，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。