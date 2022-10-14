中共20大會前分析／「強勢中方」崛起 戰狼外交續當道

中共廿大將如何解百年大變局之外部複雜形勢，舉世關注。習近平主政下的中共外交，一改鄧小平以來的「韜光養晦、絶不當頭」，轉向主動出擊、「敢於鬥爭」，積極參與全球事務並提出「中國方案」或搶奪話語權，向世界宣示，一個「強勢的中方」崛起。可以預見，習近平的第三任期，在外交上仍是「戰狼」當道，「原則問題上寸步不讓」。

參與全球治理槓上西方

廿大政治報告按慣例將會對當前國際形勢作出評估與判斷，相關論述也將成為下階段中共外交政策重要依據。從大陸官方宣傳話語來看，在習主政下將繼續走「中國特色大國外交」之路，推動建立新型國際關係、推動構建人類命運共同體為戰略目標，持續推動「一帶一路」建設，積極參與全球治理。

台灣大學政治學系教授張登及受訪分析中共外交作為指出，近年因為中美關係緊張，加上中共宣示已經「站起來、富起來、強起來」，所以不再自限於胡錦濤時期的「和諧世界」，還要推動「人類命運共同體」跟國際秩序革新，因此自然要更加「奮發有為」、更有「中國氣派」跟「敢於爭鬥」。

展望中共外交未來方向，張登及認為，習時代雖仍堅持對外開放，但更加恢復作為社會主義國家、最大的發展中國家，也就是早年「第三世界」國家的身分與自信，跟西方的價值觀差距變得更大。他推測，廿大政治報告關於對外政策的說法，將更強調在多極化趨勢下，與發展中國家的團結合作，和反對霸權主義與新冷戰。跟西方的關係，恐將是中共十二大以來最冷淡的。

美國帶頭「天下圍中」

「中國特色大國外交」是習近平的主要外交論述，政治大學東亞所名譽教授邱坤玄近日在一場演講中指出，中美關係是廿一世紀國際政治最關鍵議題，也是「中國特色大國外交」的核心。

近年來，中美在外交、經貿、科技各個領域的博奕，美方帶頭的「天下圍中」，對北京形成「圍堵」之勢。邱坤玄認為，中美的矛盾，「結構」是主要因素，而非各自的政治體制，因美國也曾在文革期間跟中共勾搭、「聯中制蘇」。

邱坤玄分析，當前世界格局「單極」尚未終結，現是朝向「兩極」的過渡期，因此美中更加關注對方的能力與意圖。現在的關鍵在於中共是否有想要挑戰、取代美國霸權的意圖。他認為，北京並非要取代美國成為世界霸權，「但肯定是反對霸權，追求有能力阻止美國將其意志與模式強加於中國之上」。

拜習會亦難挽雙方關係

張登及則指出，美方在Quad（四方安全對話，美日印澳）、AUKUS（澳英美聯盟）、Chip 4（晶片四方聯盟，美日韓台）、太平洋島國合作、拉攏東協，「所有亞太地區多邊架構，都是瞄準中國，就算有Ｇ20拜習會，雙方關係也不太可能根本改善」。

面對美方的圍堵，北京是否尋求同盟？中俄會否由「新時代全面戰略協作夥伴關係」進化成「同盟」，世界重新兩大陣營對抗？張登及對此持保留態度，他認為中俄雙方仍是「結伴不結盟」，再加上俄羅斯在烏克蘭用公投方式分割領土，也違反北京利益跟立場。但北京也不可能配合西方制裁加速削弱俄羅斯，使西方集中制衡自己。