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國立大學碩學士占比連年升 師憂生源失衡恐損頂大競爭力

香港擬調高最低工資標準 為疫情後首次

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
受疫情影響，香港法定最低工資近四年未有調整，但有消息稱，最低工資委員會經討論後達成共識，擬將最低工資從現在的時薪37.5港元，提升至40港元。中國新聞社
受疫情影響，香港法定最低工資近四年未有調整，但有消息稱，最低工資委員會經討論後達成共識，擬將最低工資從現在的時薪37.5港元，提升至40港元。中國新聞社

疫情影響，香港法定最低工資近四年未有調整，但有消息稱，最低工資委員會經討論後達成共識，擬將最低工資從現在的時薪37.5港元，提升至40港元，漲幅約6.6%。但香港勞工界對調幅感到失望。

據「香港01」報導，香港原本兩年一審的法定工資，受疫情影響，自2019年5月起一直停留在時薪37.5港元，此次加薪為近四年來首次，若獲得港府接納，將於明年5月1日生效。

不過，香港勞工界人士形容，這樣的加薪幅度只是勉強可以接受，僅貼近四年來通膨的幅度。但由於擔心若委員會無法再次達成共識，會使港府像兩年前一樣再次「凍薪」，只好「先接受」。

香港勞工界立法會議員郭偉強說，工聯會希望爭取最低工資至少達香港每月工資中位數的60%，即約45港元，並直言本次調整至40港元是不達標，感到失望。

他認為，調整不達標的原因與最低工資委員會的工作目標有很大關係，僅參考了經濟和市場價格，並非考慮改善「打工仔」的生活；同時，相關審議機制也使委員會工作有限。

郭偉強指出，每次最低工資只是「追通膨」，認為最低工資應高於綜合社會保障援助計畫（綜援）金額，而40港元的最低工資仍只是貼近綜援金額。他還說，未來會爭取改善機制，包括一年一檢，或直接與時薪中位數60%掛鉤。

本次最低工資調整須由最低工資委員會達成共識後，將向香港政府提交最低工資水平建議，再由行政長官會同行政會議拍板，若獲接納，將於2023年5月1日生效。

香港最低工資十年來，從28港元升至37.5港元。（香港經濟日報網）
香港最低工資十年來，從28港元升至37.5港元。（香港經濟日報網）

香港 疫情 通膨

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