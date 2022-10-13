共軍2大登陸艦 齊聚南海演練「登陸作戰」

中共二十大召開前夕，共軍在南海也有演練行動，具有直升機航母功能的兩大兩棲攻擊艦「海南艦」與「廣西艦」，由官媒披露，近日組成「登陸輸送群」，在南海進行「登陸作戰」演練，而共軍航母山東艦也在南海某海域展開多課目實戰化訓練。

央視軍事13日報導，近日共軍自主研製的075型兩棲攻擊艦「海南艦」與「廣西艦」，組成登陸輸送群赴南海某海域展開多課目考核，相關流程是抵達目標海區後戰鬥警報隨即拉響，編隊各艦迅速進入戰鬥狀態，在飛行引導員的指揮下艦載直升機起飛奔赴「敵」島實施登陸作戰任務。

同時，由海南艦、廣西艦搭載的氣墊艇、兩棲陸戰裝備，泛水前出向「敵」島灘塗陣地發起突擊。報導稱，此次重點考核艦載直升機、氣墊艇、兩棲陸戰裝備「持續出動回收能力」，考核過程中，艦載直升機需要通過不同的起降點進行起降訓練。完成聯合立體登陸考核後海南艦、廣西艦立即轉戰任務海區開展海上補給課目考核。

此外，央視軍事還報導，共軍第二艘航母山東艦近日也在南海某海域展開多課目實戰化訓練，訓練內容包含殲-15艦載戰鬥機飛赴目標空域，並指訓練係「全速推進航母平台作戰全要素指標生成和作戰能力提升」。