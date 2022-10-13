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共軍2大登陸艦 齊聚南海演練「登陸作戰」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
根據影片顯示，參加南海登陸演習的艦載直升機是共軍「直-18」，這款直升機能搭載30餘名全副武裝人員飛行1,000公里。（圖／截自央視軍事影片）
根據影片顯示，參加南海登陸演習的艦載直升機是共軍「直-18」，這款直升機能搭載30餘名全副武裝人員飛行1,000公里。（圖／截自央視軍事影片）

中共二十大召開前夕，共軍南海也有演練行動，具有直升機航母功能的兩大兩棲攻擊艦「海南艦」與「廣西艦」，由官媒披露，近日組成「登陸輸送群」，在南海進行「登陸作戰」演練，而共軍航母山東艦也在南海某海域展開多課目實戰化訓練。

央視軍事13日報導，近日共軍自主研製的075型兩棲攻擊艦「海南艦」與「廣西艦」，組成登陸輸送群赴南海某海域展開多課目考核，相關流程是抵達目標海區後戰鬥警報隨即拉響，編隊各艦迅速進入戰鬥狀態，在飛行引導員的指揮下艦載直升機起飛奔赴「敵」島實施登陸作戰任務。

同時，由海南艦、廣西艦搭載的氣墊艇、兩棲陸戰裝備，泛水前出向「敵」島灘塗陣地發起突擊。報導稱，此次重點考核艦載直升機、氣墊艇、兩棲陸戰裝備「持續出動回收能力」，考核過程中，艦載直升機需要通過不同的起降點進行起降訓練。完成聯合立體登陸考核後海南艦、廣西艦立即轉戰任務海區開展海上補給課目考核。

此外，央視軍事還報導，共軍第二艘航母山東艦近日也在南海某海域展開多課目實戰化訓練，訓練內容包含殲-15艦載戰鬥機飛赴目標空域，並指訓練係「全速推進航母平台作戰全要素指標生成和作戰能力提升」。

公開資料顯示，075型兩棲攻擊艦首艘「海南艦」於2021年4月23日入列、第二艘「廣西艦」則在2021年底入列，此前在2022年4月底，官媒即披露海南艦曾單獨在南海地區進行武裝直升機「立體投送」的演習，此次則是首度公開披露兩艦一齊在南海登陸演練。這款艦艇全長237公尺，排水量4萬噸，能夠搭載近30架各式直升機、上千位兵力以及各式戰車、兩棲裝甲車，也被稱為「小航母」，成軍後已具有一定程度的登陸作戰能力。

此次演練內容包含氣墊艇等兩棲陸戰裝備向敵方陣地發起突擊。（圖／截自央視軍事影片）
此次演練內容包含氣墊艇等兩棲陸戰裝備向敵方陣地發起突擊。（圖／截自央視軍事影片）
中共官媒揭露共軍兩大兩棲攻擊艦在南海進行登陸作戰演練。（圖／截自央視軍事影片）
中共官媒揭露共軍兩大兩棲攻擊艦在南海進行登陸作戰演練。（圖／截自央視軍事影片）

南海 共軍 央視 中共

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