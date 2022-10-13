快訊

台積電今公布Q3大賺逾一股本 每股獲利達10.83元續創新高

直播／今本土新增53356例、病歿29例 境外移入增65例

台股帶量下殺、37家跌停 收近兩年最低12,810點

中共二十大將召開 內蒙古代表團第一個抵北京

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
內蒙古出席中共二十大代表，13日早上抵達北京。（新華社）
內蒙古出席中共二十大代表，13日早上抵達北京。（新華社）

中共二十大即將於16日召開，而目前已經開始有各省黨代表抵達北京，官媒首先披露的是內蒙古自治區黨代表。

據新華社報導，13日上午10時12分許，來自內蒙古自治區的中共二十大代表，乘高鐵抵達北京北站，「這是當日首個抵京的京外代表團」。

另據內蒙古日報報導稱，內蒙古出席中共二十大的代表共43名，其中，黨員領導幹部27名，生產和工作第一線黨員16名；女黨員13名；55歲以下黨員27名；大學及以上學歷的40名，「為參加好大會，會前代表們作了充分準備，認真學習有關文件，進行了廣泛深入的調查研究，充分徵詢基層黨員和群眾的意見建議，把廣大黨員和人民群眾對黨的二十大的熱切期盼帶到北京」。

根據此前的相關公告，中共二十大共有代表2,296名，由他們代表全中國大陸9,600多萬名中共黨員，近日都將聚集北京向大會報到。而十九大時，2017年10月15日，內蒙古自治區的中共十九大代表也是第一個抵京的京外代表團，但當時是乘飛機抵達北京首都國際機場，與這次乘高鐵不同。

內蒙古 中共 北京

延伸閱讀

內蒙古一所高校39人染新冠 黨委書記遭免職

北京高端住宅 前三季成交量創5年新高

中共二十大前防疫升級 進返北京者居家三天

國安局長陳明通：北京若攻台 將成中華民族的罪人

相關新聞

兩岸究竟是兩區還是兩國？ 陸委會：ROC與PRC互不隸屬

前總統馬英九日前在雙十國慶日批評蔡英文總統「兩岸互不隸屬」說以及推動「台灣國慶日」，讓中華民國消失了，這些作法違反《中華...

陸委會：入境總額管制下 陸客來台非優先開放項目

邊境解封之後，恢復陸港澳人員往來議題近期受到廣泛關注。對此，陸委會強調，為保障國人優先從海外返國權益，開放陸客來台觀光並...

習近平治下 陸經濟墜痛苦10年

二○一九年初，知名外賣平台「美團」創辦人王興在社交平台發文稱：「聽到一個段子：二○一九年可能會是過去十年裡最差的一年，但...

習近平若身體有恙 學者：權力競爭可能傾向零和遊戲

「習近平現象」研究近期在學界受到更多關注，政大東亞所號召學者發表新書《一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視》，期間政...

菲律賓被北京列入「旅遊黑名單」？ 陸駐菲使館發聲明澄清

近日菲律賓政壇與媒體熱議該國遭大陸列為「旅遊黑名單」的傳聞，這個說法是出自菲律賓參議院主席蘇維里（Juan Miguel...

中共二十大將召開 內蒙古代表團第一個抵北京

中共二十大即將於16日召開，而目前已經開始有各省黨代表抵達北京，官媒首先披露的是內蒙古自治區黨代表。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。