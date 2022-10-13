中共二十大將召開 內蒙古代表團第一個抵北京

中共二十大即將於16日召開，而目前已經開始有各省黨代表抵達北京，官媒首先披露的是內蒙古自治區黨代表。

據新華社報導，13日上午10時12分許，來自內蒙古自治區的中共二十大代表，乘高鐵抵達北京北站，「這是當日首個抵京的京外代表團」。

另據內蒙古日報報導稱，內蒙古出席中共二十大的代表共43名，其中，黨員領導幹部27名，生產和工作第一線黨員16名；女黨員13名；55歲以下黨員27名；大學及以上學歷的40名，「為參加好大會，會前代表們作了充分準備，認真學習有關文件，進行了廣泛深入的調查研究，充分徵詢基層黨員和群眾的意見建議，把廣大黨員和人民群眾對黨的二十大的熱切期盼帶到北京」。

根據此前的相關公告，中共二十大共有代表2,296名，由他們代表全中國大陸9,600多萬名中共黨員，近日都將聚集北京向大會報到。而十九大時，2017年10月15日，內蒙古自治區的中共十九大代表也是第一個抵京的京外代表團，但當時是乘飛機抵達北京首都國際機場，與這次乘高鐵不同。