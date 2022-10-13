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兩岸究竟是兩區還是兩國？陸委會：ROC與PRC互不隸屬

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
蔡英文總統10日發表雙十談話，其中兩岸論述引起前總統馬英九批評稱「兩岸是兩個地區，而不是兩個國家」。陸委會強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是當前兩岸客觀現狀事實，也是最務實主張。（記者林伯東／攝影）
蔡英文總統10日發表雙十談話，其中兩岸論述引起前總統馬英九批評稱「兩岸是兩個地區，而不是兩個國家」。陸委會強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是當前兩岸客觀現狀事實，也是最務實主張。（記者林伯東／攝影）

前總統馬英九日前在雙十國慶日批評蔡英文總統「兩岸互不隸屬」說以及推動「台灣國慶日」，讓中華民國消失了，這些作法違反《中華民國憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，強調「兩岸是兩個地區，而不是兩個國家」。對於這個爭議，陸委會13日重申，中華民國（ROC）與中華人民共和國（PRC）互不隸屬是當前兩岸客觀現狀事實，也是最務實主張。

陸委會副主委邱垂正13日在記者會上表示，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部份，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是當前兩岸的客觀現狀與事實，也是我們反對中共圖謀侵犯中華民國台灣主權領土的最務實主張，獲致近八成台灣民意支持」。

邱垂正強調，政府兩岸政策一貫，是依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及相關法令處理兩岸事務。

另外，對於大陸國台辦批評蔡總統國慶演說「以武謀獨」以及「兩國論」，邱垂正則回應，中華民國是主權國家，兩岸互不隸屬是客觀事實。他指出，蔡總統提出的四個堅持，是台灣社會最大共識和底線，「北京當局一再試圖消滅中華民國台灣主權、以破壞台海和平穩定現狀及挑戰國際秩序擴張冒進做為，其所衍生風險危機，不但引發台灣民意反對，更遭到國際社會譴責」。

他強調，台灣將在經濟產業、社會安全網、自由民主體制、國防戰力打造更精實的四大韌性，也將和民主盟友擴大合作，共同維護台海安全及區域穩定繁榮。最後邱垂正呼籲對岸，應緩解台海緊張形勢，以理性平等及相互尊重態度，和平務實處理雙方分歧。

中華民國台灣 邱垂正 國慶

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