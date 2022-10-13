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陸委會：入境總額管制下 陸客來台非優先開放項目

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委邱垂正13日指出，在入境總量管制下，為保障國人優先從海外返國，陸客來台開放並非優先項目。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會副主委邱垂正13日指出，在入境總量管制下，為保障國人優先從海外返國，陸客來台開放並非優先項目。（圖／聯合報系資料照片）

邊境解封之後，恢復陸港澳人員往來議題近期受到廣泛關注。對此，陸委會強調，為保障國人優先從海外返國權益，開放陸客來台觀光並非優先項目，也指出港澳地區的入境規定已經放寬成觀光之外都可申請入境，但會隨時滾動檢討。

陸委會13日舉行例行記者會，面對媒體提問大陸台商關心的兩岸航班問題，隨著邊境解封、兩岸航班數量是否可以越來越多、回復到比較正常情形？陸委會副主委邱垂正指出，如果需求量有增加，會持續跟相關機關依據雙方整體新情勢不斷滾動檢討。

但邱垂正也強調，考量我方目前仍然有入境總額管制，為保障國人優先從海外返國權益，開放陸客來台觀光並非優先項目，將與相關機關依據雙方防疫情形及整體情勢共同綜合評估開放時機。

至於增加兩岸航點的部分，邱垂正則回應稱，相關機關會持續就旅運需求、整體疫情與兩岸相關情勢發展等檢討評估，現階段陸方仍有「7+3」、「動態清零」等防控措施，我方入境防疫改為「0+7」，增加人員移動意願，政府會持續評估相關變化。他並指出，由於兩岸航班飛航需要得到陸方與我方民航部門許可，未來航點復航也需要雙方相互配合，「雙方將進行必要溝通，若有具體進佔會盡速對外公開」。

港澳部分，邱垂正表示，目前除觀光事由入境之外，都可以依現行規定申請入境台灣。而他也強調，疫情前港澳來台觀光人數高居來台旅客第三位，考量香港剛剛施行「0+3」防疫措施，港人出入境人數激增，台灣也是香港查詢熱點，「為避免短時間大量人流集中湧現，對台灣防疫量能造成衝擊，現階段將視這次實施情況對我防疫量能影響，會隨時滾動調整」。

最後對於小三通重啟的時間點，邱垂正指出，逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，會依據最新疫情發展與整體情勢，持續滾動檢討相關政策措施，他強調小三通「未來一定會適時重啟，而節日通航是可能的作法」，也提到選舉並非小三通重啟考量因素。

邱垂正 疫情 陸委會

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