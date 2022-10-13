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何謂兩岸「低層次溝通」？ 陸委會揭「三個層面」
兩岸官方的溝通問題近期備受關注，民進黨立委邱志偉日前詢問陸委會主委邱太三時，後者回應稱兩岸還是有「低層次的溝通和交流」，對這個概念，陸委會13日解釋稱，這包含三個層面。
陸委會副主委邱垂正13日指出，政府致力維繫兩岸溝通聯繫機制的運作，從2016年以來中共以政治前提限縮兩岸的官方互動，但兩岸仍有相當程度的互動與溝通。
他指出，兩岸三個層面的溝通互動，第一是陸委會跟海基會仍透過與國台辦、海協會既有溝通聯繫機制，就緊急突發事件傳遞我方訊息，「雖然對岸沒有回應，但都會視情況加以處理或公開回應」。
第二，則是兩岸迄今已簽署生效20餘項協議，「多數協議均在執行中，並保持低度溝通與正常通報」。最後是兩岸的民間人士、團體，「也以多元方式保持交流互動」。
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