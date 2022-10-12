二十大之後 習近平將籌備「統一大業」？

外界預計，中國國家主席習近平將在本屆二十大上獲得第三個中共中央總書記任期，並且在他順利連任之後會於適當時機完成「收復台灣」的「祖國統一大業」。習近平過去多次公開表示：堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。習近平也在2019年《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上表示「中國人不打中國人」，願意以最大誠意爭取和平統一，但不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

今年8月美國眾議院議長裴洛西訪問台灣之後，中國解放軍在台灣島周邊舉行的軍事演習將兩岸緊張局勢推到了幾十年來的最高點，台灣總統蔡英文在本周的國慶演講中提到：「兵戎相見絕對不是兩岸選項。」她表示，北京當局「尊重台灣人對於民主自由的堅持才是良性互動的根本」。同時她也提到台灣應該加強自我防衛能力、不依賴他國，讓「守土衛國」不只是軍人的事，而有全民投入建立防衛意識和決心。部分熟悉她想法的人士認為，這些發言是針對本周日登場的中共二十大。

民眾冷靜 政學界憂心

台灣在中國入侵的陰影下生活了70多年，民眾對北京發出的威嚇顯然已經習以為常。根據台灣民意基金會8月份的民調顯示，受訪者之中「不害怕解放軍實彈演習」的比例高達78%；近53%的人覺得中國對台發動戰爭的可能性不大。

不過，從台灣學界、政界和外國專家的反應看來，各界已經開始對可能到來的台海危機升級有所警覺。

台灣民進黨副秘書長林飛帆向路透社表示：「我確實認為，在未來五年裡，兩岸關係會更加緊張、更加不穩定，同時台海兩岸的緊張局勢也會升級到另一個層次。」他指出，習近平正試圖加深中國在的全球影響力，並實現其前任沒有實現的目標，「習近平證明他已經拋棄了鄧小平的『隱藏實力，等待時機』」。

2015年「馬習會」智囊團的成員之一、台灣政治大學外交學系副教授黃奎博認為：「習近平很可能希望越早控制台灣越好，因為兩岸越晚統一，北京將為國家統一付出更大的代價。」

台灣國安局長陳明通10月12日在立法院發言時說，解放軍借鑑俄烏戰爭經驗，提升其作戰方式「發展針對台灣的『混合戰爭』」，如使用無人機進入台灣的防空識別區等。台灣國防部長邱國正同日表示，兩岸情勢嚴峻前所未見，台灣尤其應盡量克制，避免爭端，避免升高緊張情勢。台灣國防部也指出，規劃在未來四年內，籌獲建造期程短的防空型及反潛型輕型巡防艦各1艘，並且淘汰老舊裝備。

2027年是關鍵？

美國在兩岸爭端之間所扮演的角色一直受到關注，美國總統拜登就任總統以來曾四度提到，有必要的話美國將派軍協防台灣。美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）今年7月表示：他不會低估習近平掌控台灣的決心，未來幾年內采取軍事行動的風險很高。今年9月，美國參議院外交關係委員會通過《台灣政策法》，內容包括在四年內為台灣撥出45億美元的安全援助，並支持其參與國際組織。當時，台灣政治大學亞太研究國際博士學程的助理教授南樂（Lev Nachman）曾向德國之聲表示：美國已經在加快武器銷售與提高與台灣不同政府部門互動的層級。

同樣關注解放軍的還有美國在東亞地區的盟國日本，最近日本軍方智庫「防衛研究所」在其2022年《中國安全戰略報告》中分析了中國軍力近年來的體制和實力變遷。報告中提到，經歷軍改之後，「解放軍在加深其聯合作戰能力方面成果顯著」。該份報告也指出，在2027年、2035年、2050年這幾個解放軍的里程碑之年中，「不僅要關注中國的國防費增幅、新式武器裝備列裝等，還要注意人民解放軍的聯合作戰構想」，要「從多方面估算人民解放軍的聯合作戰能力」。

前美國防部官員：中國可能趁美軍空窗期攻台

不過，美國國防部2021年11月公布的中國軍力報告曾指出，在2027年，中國可能具備在印太地區與美軍對抗的能力，並迫使台灣依照北京的條件進行談判。根據中國解放軍的現代化時間表，2027年被定為「確保實現建軍百年奮鬥目標之年」，到2035年「基本實現國防和軍隊現代化」。因此也有一些聲音質疑，中國可能已經將攻台的時間表提前，現在才開始準備是否還來得及？

美國前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle Flournoy）和美國國防部官員布朗（Michael Brown）9月中在「外交事務」網站發布的一篇合作文章表示：一旦獲得第三屆任期的習近平將眼前的緊迫問題如新冠疫情、中國經濟下滑等事情處理完畢，「習近平就有可能在未來五年間的某個時候考慮用武力奪取台灣」，可是「美軍要到2030年才能準備好與中國軍隊抗衡」。該文章寫到，五角大樓正在提升進攻和防禦能力，仍需要投入大量時間來計畫和部署，而解放軍近期有許多新的軍備、人力上線，美軍仍在準備的這段時期成了中國能夠切入的「空窗期」。

（綜合報導）

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