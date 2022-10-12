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習近平執政十年成果展 冠龍閥門是唯一展出的台資產品

聯合報／ 記者林則宏／北京即時報導
「奮進新時代」主題成就展預計持續到12月，目前每天都有許多單位集體前來參觀。記者林則宏／攝影
「奮進新時代」主題成就展預計持續到12月，目前每天都有許多單位集體前來參觀。記者林則宏／攝影

配合中共二十大召開，為宣揚中共總書記習近平十年執政成果的大型主題展「奮進新時代」，9月27日在北京展覽館開幕。其中室外展區，與大陸空間站核心艙、東風-41飛彈、國產大飛機C919等作為「大國重器」共同展出的，還有唯一一家台資企業、大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏的企業所製造的閥門。

習近平和其他六名政治局常委9月27日共同參觀「奮進新時代」主題成就展時強調，十八大以來，中共中央團結帶領全黨全國各族人民，「攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事」。

習近平表示，要廣泛宣傳十年來的戰略性舉措、變革性實踐、突破性進展、標誌性成果，「激勵全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動」，「奪取中國特色社會主義新勝利」。

此次主題展室外展區，位於「中國南水北調」展示平台旁的「DN2000臥式電動法蘭蝶閥」，雖未標示製造廠商，但據悉，這正是李政宏「上海冠龍閥門節能設備股份有限公司」的產品。

根據現場展示解說，該閥門「具有獨特的嵌入式浮動密封技術，能夠實現雙向承壓零洩漏，目前已應用於南水北調中線工程」。冠龍也是這次主題成就展唯一獲選展出的台資企業產品。

冠龍今年4月11日才在深圳證券交易所創業板掛牌，成為大陸A股第45家上市台資企業。消息人士稱，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長預計今年底改選，若無意外李政宏將爭取連任。

「奮進新時代」主題成就展共設：序廳、中央綜合展區、地方展區、展望展區、室外展區和互動展區等六個展區，面積超過3萬平方米，透過圖片、實物、模型等6,000多項展覽要素，展示中國大陸今日在各領域的發展成果。

中共二十大新聞中心12日也安排近300名中外記者參觀「奮進新時代」主題成就展。新華社稱，借此「向國內外新聞界廣泛介紹黨的十八大以來，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，我國各領域發展取得的巨大成就」。

「奮進新時代」主題成就展室外展區中的這具閥門，是大陸全國台企聯會長李政宏的公司所製造。記者林則宏／攝影
「奮進新時代」主題成就展室外展區中的這具閥門，是大陸全國台企聯會長李政宏的公司所製造。記者林則宏／攝影
由中共中央宣傳部等單位共同主辦的「奮進新時代」主題成就展，宣揚習近平執政十年的成果。記者林則宏／攝影
由中共中央宣傳部等單位共同主辦的「奮進新時代」主題成就展，宣揚習近平執政十年的成果。記者林則宏／攝影

習近平 中共

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