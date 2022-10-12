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台灣政策法波瀾 王信賢：須留意美中進行涉台法理競爭

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
政大東亞所教授王信賢12日指出，需要留意美中各自以國內法來進行涉台法理競爭的可能性。（記者廖士鋒／攝影）
政大東亞所教授王信賢12日指出，需要留意美中各自以國內法來進行涉台法理競爭的可能性。（記者廖士鋒／攝影）

美國國會目前正在進行「台灣政策法案」的議程，對此學者王信賢示警，需要留意可能形成美中各自以國內法進行涉台法理競爭，以及中共可能會視美國相關法案通過後，來調整其對台法理鬥爭的內容。

政大東亞所特聘教授王信賢12日出席《一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視》新書發表會，在會上他進行中共對台政策與兩岸關係相關的分析時指出，過去一直以來都有一種看法，認為台灣問題在中共決策序列是「偏後」，但習近平上台以來，台灣問題鑲嵌進「民族主義」、「美中戰略競爭」兩個大局中，「台灣問題在他決策序列就不是偏後、會一直往前，這必須要留意」。

王信賢預測，「二十大報告」涉台部分起頭很可能是近期中共官方常提到的「解決台灣問題、實現祖國完全統一、是中國共產黨矢志不渝的任務」，結尾或將是「團結台灣同胞共謀民族復興和國家統一」。

對於中共近期對台政策動向，王信賢分析，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台之後，中共8月10日公布第三份對台白皮書，「反獨跟反外部勢力中間連結更加強大」，官方也一再表述「以台制華」、「倚美謀獨」的連結。

但他強調，中共第三份對台白皮書出爐的時間點是「提早」，主要原因是7月7日國台辦主任劉結一在人民日報發表一篇4,000多字談話，沒必要在8月10日又發表對台白皮書。如果要發表，應該是二十大政治報告出來涉台部分，在明（2023）年1月中共中央對台工作會議開完後再出白皮書，總結習近平這十年對台政策以及未來要怎麼走，「才比較合理」。

他還特別提到最近美國「台灣政策法案」的爭議，提醒中共對台法理鬥爭領域，「會不會可能形成美中各自以國內法來進行涉台法理競爭？這必須留意」。

值得關注的是，過去中共對台法理鬥爭分兩部分，一個是反獨，接下來看「反分裂國家法」修法還是推出施行細則，另外一個是更積極的促統，看是要推出「國家統一法」還是「台灣基本法」。王信賢認為，這是一個動態，「中共會去視台灣政策法最後出爐內容調整」，尤其2021年大陸「人大組織法」通過修正後，人大常委會權力變得非常大，「突襲都還是有可能的，香港國安法就是這樣子」。

中共 美國 習近平 台灣政策法 共產黨 裴洛西

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