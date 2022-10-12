習近平若身體有恙 學者：權力競爭可能傾向零和遊戲

「習近平現象」研究近期在學界受到更多關注，政大東亞所號召學者發表新書《一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視》，期間政大國關中心主任寇健文深入分析習近平的政治性格，也針對中共堅持「動態清零」提出解釋，並指出，由於原來遊戲規則都被打破，習近平若是身體出狀況，權力競爭恐怕比較傾向零和遊戲。

寇健文12日在新書發表會上分析習近平的政治性格，他稱其中三個東西最重要，「第一是世界觀，第二是使命感，第三是領導風格」，寇健文引用多年收集的資料分析指出，習近平政治認知最核心的是「政治是衝突的」，其從小被抄家、缺乏安全感，沒辦法分享權力。

寇健文指，性格只是行為的其中一個因素，但是仍有些啟發，尤其是過去七八年來一直看習近平作為，嘗試從政治心理找到線索，「感受更強」。他舉例，這幾天「人民日報」發表三篇文章講動態清零，「在我的理解，不只是防疫，可能涉及體制之爭，更重要的，在習近平心裡面，把新冠病毒當作是敵人，好像是『台獨』、『三股勢力』、『美帝』，是敵人，只能用專政手段對付，沒有讓步空間」。

針對各地防疫舉措，寇健文指出，消滅病毒這個敵人是完成「大我」，個人權益當然有受損，可是是「小我」，「透過動員，你應該犧牲」。另外，他也認為「共同富裕」會繼續，四個字背後，除社會貧富差距擴大，還隱含社會主義一直強調的平均，「這跟習近平的使命感，有關連性」。

至於反腐，寇健文認為，對習近平來說，反腐不是為了鞏固權力而已，而是其心中也有整頓吏治的作法，按照這邏輯，反腐不會因為其鞏固權力就會停下來，「這跟胡錦濤、江澤民在剛上任進行反腐，完全不一樣」。