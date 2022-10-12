中共十九屆七中全會閉幕 提一中、九二共識、反台獨

中共十九屆七中全會12日在北京閉幕，並發布會議公報。會議公報提及五年來的對台工作稱，五年來，堅持一個中國原則和「九二共識」，展示中共「維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力」。

據新華社，中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議（中共十九屆七中全會）10 月9日至12日在北京舉行，出席者有中央委員199人，候補中央委員159人，中央紀律檢查委員會委員和相關官員列席，會議由中共中央政治局主持，習近平發表了重要講話。

公報指出，全會決定，中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）於2022年10月16日在北京召開。全會討論並通過中共第十九屆中央委員會、中央紀律檢查委員會向二十大的工作報告，以及《中國共產黨章程（修正案）》，三份文件將提請二十大審查和審議。

公報稱，全會充分肯定中共十九屆六中全會以來中央政治局的工作，包括「展開特色大國外交、加快國防和軍隊現代化、推進全面從嚴治黨、舉辦北京冬奧、慶祝香港回歸25周年，堅決展開反分裂、反干涉重大鬥爭，和妥善應對烏克蘭危機帶來的風險，保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境」。

在總結中共十九大以來五年的工作時，公報稱，「以習近平為核心的黨中央」高舉中國特色社會主義偉大旗幟，統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，堅持穩中求進工作總基調、推進全面建成小康社會進程，制定第三個歷史決議，在中共全黨展開黨史學習教育，和落實「愛國者治港」原則等。

對台工作方面，公報提到，堅持一個中國原則和「九二共識」，展示了中共「維護國家主權和領土完整、反對台獨」的堅強決心和強大能力」。公報稱，中共堅持國家利益為重、國內政治優先，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰。

中紀委工作方面，公報提到，堅決維護中共中央權威和集中統一領導，強化政治監督，深化政治巡視等，和一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

對於近年遭查落馬的中共高官，公報提及，全會審議通過關於傅政華、沈德詠、李佳、張敬華嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予傅政華、沈德詠、張敬華開除黨籍處分，給予李佳撤銷黨內職務處分。

公報稱，「全會分析了當前形勢和任務，深入討論了新時代新征程堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家的若干重大問題」，為召開中共二十大作了充分準備。