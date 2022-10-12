權力大洗牌？中共二十大分析 最高權力層將如何改組

中共二十大從10月16日開始，在這場大會上，高層權力將得到洗牌和重組。人們普遍預計習近平將繼續擔任黨的最高領導人，進入其總書記職務的第三個任期。

這種打破先例的連任使得預測下一屆政治局常委的組成變得比以往更加困難。其中包括，明年3月份李克強卸任後由誰來接替總理職位也還是一個謎團。

政治局常委的組成非常重要。至少從形式上看，中共歷來實行「集體領導」，所有最重要的決策都要進行內部表決。目前政治局常委有七名成員，但這個數字也可能發生變化。

這裡就一些潛在的可能結果進行分析。

下一任總理是誰？

在此之前，繼任總理履新時的年齡通常不超過67歲，擔任過副總理，並作為黨的領導人管理過幾個省部級經濟部門。

汪洋和胡春華都符合這些條件，而李強和丁薛祥等人的資歷較弱，但被認為是習近平的親信。

許多分析家說，目前中國的經濟困境可能需要一個更有經驗的經濟行家。

情景之一：汪洋成為總理

67歲的汪洋是全國政協主席。他在本屆政治局常委中排名第四，在分析家人士提出的總理候選人中資歷最深。

一些分析人士說，對汪洋不利的一個因素是他被認為屬於「（共青）團派」。這個派別曾經因李克強的影響力而炙手可熱，隨後被習近平削減了權力。

另一些人認為，在過去五年中，汪洋一直保持低調，對習近平忠心耿耿，獲得了習近平的信任。

汪洋的年齡將限制他的任期——觀察人士說，這對他有利，因為這樣一來，他在習近平眼中威脅性較小。

情景之二：胡春華成為總理

59歲的胡春華是四位副總理之一，也是通過「團派」上位的。

雖然他的資歷比汪洋淺，但他曾負責農業和扶貧問題，並且曾主政西藏、內蒙古和廣東，累了大量經驗。

胡春華比69歲的習近平年輕10歲，這對他來說喜憂參半。一方面，習近平可能對提拔一個有長期政治前途、有可能超越或顛覆他的人持謹慎態度。另一方面，習近平也可能喜歡他的年輕以及由此帶來的尊重——在中國的體制下，資歷非常重要。

即便沒有得到總理職位，胡春華也可能晉升政治局常委。

情景之三：李強成為總理

如果習近平的權力足夠大，他也有可能提拔一個經驗不足但忠心耿耿的親信就任總理。

63歲的李強是上海市委書記，是習近平最信任的親信之一。但是，他的聲譽因為對上海2500萬居民實施為期兩個月的疫情「清零」封鎖而受到損害。

即便沒有得到總理職位，李強也可能晉升政治局常委。

情景之四：韓正成為總理

韓正是政治局常委中唯一的副總理，資歷足夠，但他將在明年4月年滿68歲，按照「七上八下」慣例應該退休了。

一些分析人士認為，習近平可能會為韓正放寬年齡限制，因為韓正已經證明了自己的忠誠，並且願意做習近平的副手。

政治局和政治局常委

中共最高權力班子——中央政治局常委，如果「七上八下」慣例保持不變，人數仍為七人，則應該會有兩名新人加入。

25名成員的中央政治局則有半數以上可能被替換。

情景之一：李克強成為全國人大常委會委員長

67歲的李克強從總理職位上卸任後，要麼離開政壇；要麼按照1998年李鵬的先例，擔任全國人大常委會委員長。

一些觀察人士猜測，李克強作為總理的權力被習近平削弱甚多，而且他的經濟改革思路與習近平不同，因此可能更願意完全退休。

還有人認為李克強不會完全退休，因為這可能會給人領導人之間產生了矛盾的印象。

情景之二：其他追隨者上位

習近平的其他追隨者被認為大有可能晉升到政治局或者政治局常委，其中包括60歲的習近平高級助手丁薛祥，62歲的重慶市委書記陳敏爾，58歲的中宣部常務副部長李書磊以及65歲的公安部部長王小洪。

情景之三：政治局委員的更替

主管經濟的副總理劉鶴，70歲，臨界退休。分析人士認為他可能被任命為國家副主席，這個職位沒有嚴格的年齡限制。預計他的職位將由67歲的何立峰接替。何立峰目前是國家發展和改革委員會主任，是習近平的長期盟友。

政治局中唯一的女性是72歲的副總理孫春蘭，也將退休。接替她的最佳人選是62歲的諶貽琴，她是白族人，也是貧困的貴州省的省委書記。

中國最高級別的職業外交官、中央外事工作委員會秘書長、72歲的楊潔篪也將退休。68歲的外交部部長王毅被認為將接替他。72歲的政治局委員許其亮和張又俠都是中央軍委副主席，也都將退休，潛在的繼任者包括海軍上將苗華和陸軍上將劉振立。

情景之四：兩種極端情況

分析人士不排除政治局常委完全沒有新人加入的可能性——如果是這樣，那麼它就是一個強烈的信號，表明習近平想在第三個任期結束後繼續留任。

另一種極端的情況是，習近平用全新的面孔換掉所有現有政治局常委，這些人將更年輕，也更聽話。

（路透社）

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