習執政十年主題展 定調牢握兩岸關係主導權

隨中共二十大即將召開，大陸當局近日在北京展覽館舉辦「奮進新時代」主題成就展，12日邀請中外媒體參觀，內容除彰顯習近平自中共十八大以來政績，也揭露其大政方針。其中，在「堅持一國兩制 推進祖國統一」單元展覽中，就定調堅持和平統一，堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，和「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。

所謂「奮進新時代」，指的是2012年中共十八大召開後的十八屆一中全會，選舉習近平為中共中央委員會總書記、中央軍事委員會主席，自此「中國特色社會主義進入新時代」。隨著「習近平新時代中國特色社會主義思想」在中共十九大被寫入黨章，與毛澤東思想、鄧小平理論並列，習近平在中共建政以來的歷史定位正持續提升。

在排序第10的「堅持一國兩制 推進祖國統一」單元展覽廳，位在「中國特色大國外交」展廳旁，除了港澳以外，有近三分之二是對台工作內容，包括以「深化兩岸融合發展 促進同胞心靈契合」為題，展示馬習會、國台辦與陸委會建立聯繫機制，大陸推動「惠台利民措施」等歷史內容，以及福建等地對台標語，和對金門供水、作為「京台高鐵」規劃的平潭海峽公鐵大橋，以及兩岸政治、經濟、文化、青年等各領域的交流過程，和天災互助、抗擊疫情等。

展廳內就習執政以來的相關工作，在涉台方面寫到，堅持「和平統一、一國兩制」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、融合發展，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，扎實推進祖國統一進程。

在展示兩岸各項交流的區域中，前高雄市長韓國瑜2019年赴廈門簽署農漁產品採購簽約儀式的照片，被放在較中心位置，其他還有2021年台北上海雙城論壇視訊舉辦、台積電南京廠、台灣藝人到大陸發展、與台商座談等。值得注意的是，展覽也放上今年初中華台北代表隊，由競速滑冰女將黃郁婷與男子滑雪選手何秉睿掌旗，於北京冬奧開幕式進場畫面，但被標示為「中國台北體育代表團」。

面對當前兩岸關係緊張，在展覽結尾，也以「堅決遏制台獨分裂 維護和平統一前景」主題闡述相關內容，提到「2016年來，民進黨當局頑固堅持台獨分裂，兩岸關係和平發展勢頭受到嚴重衝擊。我們堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極塑造統一大勢，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。內容包括近期共軍機艦對台軍事行動，以及大陸當局懲戒「台獨頑固份子」，和對內促統、在國際上打壓台獨等種種作為。

地方展區方面，福建展區也展出了「探索海峽兩岸融合發展新路」的相關內容，強調要發揮獨特優勢，服務「祖國統一」大業。

「奮進新時代」主題成就展，涵蓋闡述中共十八大以來發展歷程的綜合展區，與這十年來，涉經濟、改革、發展全過程人民民主、依法治國、文化自信、社會建設、美麗中國建設、強軍之路、國安、一國兩制、特色外交、從嚴治黨12個單元的主題展和31個省市與香港、澳門發展歷程的地方展。