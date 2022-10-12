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聯合國人權組織嚴厲譴責香港國安法判處未成年者

德國之聲／ 德國之聲

聯合國人權高級專員發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）周二（10月11日）在日內瓦表示，香港“周六又有5人被判刑，其中4人未成年，這讓我們警醒”。

沙姆達薩尼說，“雖然人權事務委員會已做出明確建議，我們仍一再地看到國安法還在繼續實施，包括針對青少年。”她說，“我們呼籲香港的司法以及執法同國際人權法規定的義務保持一致”。

聯合國人權事務委員會今年7月要求中國政府采取具體步驟重新審核香港國安法，而在此期間暫停實施，但香港在10月8日還是首次將數名未成年人依照《香港國安法》被法庭宣判有罪。他們將被監禁在一個教導所。

國安法指定法官郭偉健宣判時表示，被告鼓吹以無底線流血革命來推翻現有政權。法官認為被告的演說反映，他們主張“武裝起義”和“流血革命”是港人的唯一出路，不認同和平、理性、非暴力，批評那是偽民主。法官認為，本案案情節嚴重，只能嚴懲。

被捕的最年輕的5名被告現都被判刑，他們都是中學生，最小的被捕時僅15歲，另有三人16歲，一人18歲。他們是社運組織“光城者”成員。該組織知名度不高，成員大多是年輕人和學生，創立之時香港已經實施國安法。他們透過光城者Instagram和臉書專頁分別發出23篇及15篇帖文。5人於一年前被捕，後來以“傳媒煽動顛覆政權罪”被起訴。

法官稱為了令判刑具阻嚇力，最終判5人進教導所。教導所是為14至20歲少年犯而設，羈留期長6個月至3年，實際時期由懲教署長決定。獲釋後，犯人仍要接受最長3年的監管，遵守當局訂下的規限。

按照2020年7月1日生效的香港國安法，煽動顛復國家政權罪如屬情節嚴重，須判5年以上、10年以下有期徒刑；情節較輕則處以5年以下有期徒刑、拘役或者管制。自國安法實施以來，已有超過210人因該法被捕，其中約130人被起訴。

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