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中共廿大前高層再出訪 王岐山將赴哈薩克出席亞信峰會

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國家副主席王岐山近期頻頻出訪。（路透）
大陸國家副主席王岐山近期頻頻出訪。（路透）

中共即將召開二十大，此前高層出訪頻頻，而最新的出訪消息，是大陸國家副主席王岐山又將到訪鄰國哈薩克，出席第六次亞信峰會。

央視新聞報導，大陸外交部發言人毛寧11日宣布，應「亞洲相互協作與信任措施會議」（亞信會議）主席國哈薩克政府邀請，大陸國家副主席王岐山將率團赴哈薩克出席10月12日至13日在阿斯坦納（哈薩克首都，原稱努爾蘇丹，近期改為舊名）舉行的亞信第六次峰會。而上一次亞信峰會是2019年在塔吉克杜尚別舉行，當時習近平親自出席。

此前大陸國家主席習近平才在9月14日到訪哈薩克，後者成為疫情後習近平首個出訪國家。當時習近平對哈薩克總統托卡耶夫指出，中方支持中亞國家維護政治安全和社會穩定，支持中亞國家加強一體化合作，願同哈方保持密切溝通，妥善應對各類新問題新挑戰，反對外部勢力干涉中亞國家事務，共同維護本地區長治久安。

習近平還強調，雙方要加強在上海合作組織、亞信、「中國+中亞五國」等多邊機制框架內合作；也呼籲雙方要加強國際協作，踐行真正的多邊主義，為構建更加公正合理的全球治理體系作出「中哈貢獻」。

公開資料顯示，王岐山近半年來有不少出訪活動，除了5月赴南韓參加總統尹錫悅就職典禮外、6月底也赴菲律賓參加新任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就職典禮，此後在9月中旬赴英國出席女王葬禮，這次則出席國際會議。

習近平 王岐山 小馬可仕

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